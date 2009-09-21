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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۳۸

برای اولین بار در کشور؛

درختان کهنسال در مشهد با استفاده از دستگاه تغذیه می شوند

درختان کهنسال در مشهد با استفاده از دستگاه تغذیه می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهری مشهد از تغذیه سازی درختان کهنسال مشهد برای اولین بار در کشور با استفاده از دستگاه نوین تزریق خبر داد.

احمدرضا سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: باتوجه به اینکه حذف موانع در محیط‌ های شهری ناممکن است بنابراین برای جبران این ضعف غذایی در درختان، تغذیه لازم و کافی از طریق اندامهای هوایی برای درختان در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز با بیان اینکه به ‌منظور جوان‌سازی و دفع آفات موجود، تمام درختان کهنسال و آفت‌زده مشهد با روش جدید با مواد غذایی و کودهای ریزمغذی تغذیه می‌شوند، گفت: استفاده از دستگاه نوین تزریق که بدون سوراخ کردن درخت با مته، توسط سوزن‌های ریز عمل می‌کند برای نخستین بار در کشور در مشهد به کار گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در روش تزریق کودهای ریزمغذی و مواد غذایی مورد نیاز درخت به‌ شکلی کاملا علمی به آوندهای درخت تزریق می‌شود و چنانچه درخت به آفت خاصی مبتلا باشد ضمن تزریق مواد غذایی، ماده دارویی نیز به درخت تزریق شده و مانع فعالیت آفت موردنظر می‌شود.

سلامی خاطرنشان کرد: از ابتدای بهار سال جاری درختان کهنسال خیابان احمدآباد، سروهای نقره‌ای کهنسال بلوار سجاد، درختان اقاقیای روت‌بال (کاشت نهال) شده بولوار ملک‌آباد و درختان نارون خیابان امام رضا (ع) و بخشی از درختان آلوده به سوسک پوست‌خوار جنگل‌های کمپوست اباصلت مورد تزریق واقع شده‌اند که رشد جوانه‌های جدید و برگهای تازه را در این درختان در پی داشته است.

کد مطلب 950083

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