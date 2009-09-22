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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۰

اختصاصی مهر /

پلیس راهور از تمام توان خود برای کنترل ترافیک مهر ماه استفاده می‌کند

پلیس راهور از تمام توان خود برای کنترل ترافیک مهر ماه استفاده می‌کند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از آماده باش پلیس راهور برای کنترل ترافیک مهر ماه خبر داد.

سردار اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای کنترل ترافیک مهر ماه در سراسر کشور و به خصوص کلانشهرها برنامه ریزی شده است و در روزهای ابتدایی مهر پلیس راهور به صورت آماده باش خواهد بود به صورتی که از توان نیروهای اداری و ستادی برای عملیاتهای کنترل ترافیک در سطح معابر استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش ترافیک در روزهای اول مهر ماه افزود: در هفته اول مهر ماه به علت آشنا نبودن دانش آموزان با مسیر مدارس و نبود سرویس مدرسه، خانواده ها خود دانش آموزان را تا مدارس همراهی می کنند و همین موضوع باعث ترافیک بیشتر می شود بنابر این از والدین می خواهیم برای جابجایی فرزندانشان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد: در این رابطه با سازمانهای متولی جلساتی داشته ایم و همچنین به کلانشهرها اعلام کرده ایم تا در صورت نیاز می توانند طرح تغییر ساعت مشاغل را برای کاهش ترافیک به دستگاههای مربوطه پیشنهاد کنند.

کد مطلب 950092

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