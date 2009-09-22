معطلی 150 هزار مسافر به دلیل اسقاط بی برنامه تاکسیهای تهران

"حسین تیموری کرمانی" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر دستگاه تاکسی روزانه 150 نفر را جابجا می کند و این یک هزار دستگاه اسقاط شده و جایگزین نکردن خودروهای جدید سبب می شود روزانه 150 هزار مسافر در تهران سرگردان بمانند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از یک ماه از اسقاط خودروهای تاکسی می‌گذرد اما هنوز هیچ اقدامی در راستای تحویل خودروی جدید به رانندگان تاکسی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه بودن خودروهای فرسوده بهتر از نبودن آن است بیان داشت: حذف این تعداد تاکسی هر چند قراضه از ناوگان تاکسیرانی به جابجایی مسافر در اوج ترافیک مهر ماه صدمه می‌زند.

تیموری کرمانی بیان داشت: تبدیل به احسن‌ کردن تاکسیها کاری است که اگر درست انجام شود یک یا دو روز بیشتر زمان نمی‌برد اما به دلیل نبود هماهنگی و برنامه‌ ریزی درست مسئولان، رانندگان برای این کار باید مدتها معطل شوند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ابراز امیدواری کرد که به زودی تکلیف خودروهای اسقاط شده از سوی ستاد تبصره 13 مشخص شود.