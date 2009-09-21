عملکرد بازیکنان در بازی مقابل تراکتورسازی راضی کننده بود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهابادی شامگاه یکشنبه پس از تساوی تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه حافظیه شیراز در جمع خبرنگاران افزود: این دیدار تا دقیقه 30 مسابقه کم افت و خیز بود و بر اثر دو اشتباه نیز مقاومت دو گل را دریافت کرد.

وی اضافه کرد: اما از دقیقه 30 تا 90 بازیکنان مقاومت، برتر میدان بودند و با بازی خود توانستند گلهای خورده را جبران کنند و در نیمه دوم نیز به خاطر اعمال برنامه پرس از سوی تراکتورسازی مجبور به تغییر تاکتیک شدیم و چنانچه خوش شانس تر بودیم برنده مسابقه می شدیم.

سرمربی مقاومت سپاسی با اشاره به اینکه تغییر نتیجه بازی از 2 بر 0 به مساوی حاکی از عملکرد راضی کننده بازیکنان مقاومت دارد، افزود: همین که بازیکنان توانستند شکست را با تساوی عضو کنند نشان از تلاش و عملکرد مثبت و موثر آنها دارد.

مهابادی در ادامه در پاسخ به خبرنگاری که در خصوص کیفیت مسابقات در زیر نور پرسید نیز پاسخ داد: بازی در زیر نور به نسبت بهتر بوده و کیفیت مسابقات را به خاطر حضور بیشتر تماشاگران افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی دو تیم مقاومت سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز با نتیجه 2 بر 2 در ورزشگاه حافظیه شیراز به پایان رسید. این دیدار را استاندار آذربایجان شرقی و فرمانده نیروی انتظامی این استان و همچنین استاندار و فرمانده نیروی انتظامی فارس از ورزشگاه مشاهده کردند.