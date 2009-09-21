اسراف اصل انقلاب را مخدوش می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت‌ الله هاشم هاشم‌زاده هریسی صبح دوشنبه در نشست اصلاح الگوی مصرف از چشم انداز موازین حقوق بشر اظهار داشت: با جا افتادن فرهنگ اسراف، اشرافی گری و تجمل ‌گرایی، اصل اهداف انقلاب به فراموشی سپرده شده و آرمانها به رفاه‌ گرایی و تن‌ پروری و لذت ‌گرایی تبدیل می‌شوند.

با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب معنوی و فرهنگی است یادآور شد: البته منظور از انقلاب معنوی، بی ‌اعتنایی به دنیا نیست بلکه با تاکید بر استفاده بهینه از نعمات پروردگار،‌ پیشرفت مادی، علمی و صنعتی در درون آن نهفته است.

هاشم‌زاده هریسی گفت: حکومتهای دیگر هدف خود را در مسائل مالی و مادی اعم از پیشرفتهای صنعتی، مادی، قدرت‌ طلبی و لذت‌ گرایی قرار داده‌اند اما انقلاب معنوی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، همه این عوامل را وسیله می‌داند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: هدف جوامع اسلامی، معنویت و پیشرفت آن، فرهنگ، هدایت، انسانیت و رسیدن به اوج کمال و وصال خداست، در این جوامع مادیات از اهداف ثانویه هستند که پس از دستیابی به معنویات برای ارتقای سطح معنویت در کشور آن را دنبال می‌کنند.

عضو دفتر مشاورین حقوقی نهاد ریاست جمهوری متذکر شد: اگر تبذیر، رفاه ‌طلبی و اشرافی ‌گرایی در جامعه گسترش یافته و به صورت هدف در آید، ‌پیشرفتهای علمی، اقتصادی و فرهنگی را تحت ‌تأثیر قرار داده و اشرافیت‌ گرایی را در مسائل معتبر می‌سازند.

عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تکمیل سخنان خود گفت: خاصیتی که این مسائل دارند، آن است که وقتی انسان در این موارد معتبر شده و کمی وارد عرصه مادیات می‌شود، اسیر جذبه‌های این عوامل ‌شده و به قدری از آن، تصاعدی بالا می‌رود که در جایی حتی عدالت، فرهنگ اسلام و انقلاب را به فراموش می‌سپارد.

این فقیه و حقوقدان عنوان کرد: این مسائل در مردم و جوانان ما آنچنان معتبر نشده اما کم و بیش آثارش در جامعه دیده می‌شود و بیماری‌های یادشده عارض می‌شود که باید با تحقق اهداف شعار اصلاح الگوی مصرف از این امر جلوگیری کرد.