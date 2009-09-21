برتری پرگل رئال مادرید مقابل خه رس/ والنسیا متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید یکشنبه شب در چارچوب هفته سوم رقابت های لالیگا با نتیجه 5 بر صفر مقابل میهمان خود خه رس پیروز شد.

برای رئال در این دیدار کریستیانو رونالدو (یک و 75)، گوتی (79)، بنزما (82) و نیستلروی (89) گلزنی کردند. والنسیا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل میهمان خود اسپورتینگ گیخون متوقف شد. دیوید ویا در دقایق 24 و 60 گل های والنسیا را به ثمر رساند و برای گیخون، بارال(7) و گرگوری (86) گلزنی کردند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* اتلتیک بیلبائو 3 - ویارئال 2

* زاراگوزا یک - وایادولید 2

* آلمریا یک - ختافه صفر



جدول رده بندی لالیگا:

1- رئال مادرید 9 امتیاز

2- بارسلونا 9 امتیاز

3- اتلتیک بیلبائو 9 امتیاز

4- مایورکا 7 امتیاز

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18- اوساسونا یک امتیاز، تفاضل گل 3-

19- آتلتیکومادرید یک امتیاز، تفاضل گل 6-

20- خه رس بدون امتیاز