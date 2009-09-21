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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۲

هفته سوم لالیگا/

برتری پرگل رئال مادرید مقابل خه رس/ والنسیا متوقف شد

برتری پرگل رئال مادرید مقابل خه رس/ والنسیا متوقف شد

تیم فوتبال رئال مادرید یکشنبه شب مقابل خه رس به یک برتری پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید یکشنبه شب در چارچوب هفته سوم رقابت های لالیگا با نتیجه 5 بر صفر مقابل میهمان خود خه رس پیروز شد.

برای رئال در این دیدار کریستیانو رونالدو (یک و 75)، گوتی (79)، بنزما (82) و نیستلروی (89) گلزنی کردند. والنسیا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل میهمان خود اسپورتینگ گیخون متوقف شد. دیوید ویا در دقایق 24 و 60 گل های والنسیا را به ثمر رساند و برای گیخون، بارال(7) و گرگوری (86) گلزنی کردند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* اتلتیک بیلبائو 3 - ویارئال 2
* زاراگوزا یک - وایادولید 2
* آلمریا یک - ختافه صفر

جدول رده بندی لالیگا:
1- رئال مادرید 9 امتیاز
2- بارسلونا 9 امتیاز
3- اتلتیک بیلبائو 9 امتیاز
4- مایورکا 7 امتیاز
...........................................
18- اوساسونا یک امتیاز، تفاضل گل 3-
19- آتلتیکومادرید یک امتیاز، تفاضل گل 6-
20- خه رس بدون امتیاز

کد مطلب 950118

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