مسلمانان موضعی واحد در قبال قدس اتخاذ کنند/ قدردانی از مردم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور اردن، در بیانیه دولت حماس که روز گذشته در غزه منتشر شده است، از مردم ایران، ترکیه، فلسطین و دیگر نقاط جهان اسلام که در روز جهانی قدس در اعتراض به تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی به خیابان ها ریختند، قدردانی و سپاسگذاری عمیق شده است.

در بیانیه دولت منتخب فلسطین به این مناسبت آمده است: دلیل ملموس اینکه قدس همچنان در قلب و وجدان آگاه امت اسلامی وجود دارد این است که تاکنون تلاش های رژیم اشغالگر در زمینه تغییر هویت قدس شکست خورده است.

حماس البته درباره تداوم تلاش های رژیم صهیونیستی در زمینه یهودی سازی قدس هشدار داده است.