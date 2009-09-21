لیلا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور خود در مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی ویتنام گفت: فدراسیون به من اعلام کرده که نامم در هر دو لیست اعزامی به این دو مسابقه مهم در آبان ماه سال جاری قرار دارد به همین دلیل در این روزها تمرینات خود را منسجم تر پیگیری می‌کنم.

وی با بیان اینکه به احتمال زیاد در هر دو ماده 1500 متر و 3هزار متر در مسابقات آسیایی شرکت خواهد کرد، افزود: تمرینات خوبی را پشت سر می‌گذارم و شاید تنها اشکال در این است که هیچ مسابقه برون مرزی در این فصل برگزار نمی‌شود تا بتوانم خود را در آن محک بزنم.

دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا، خاطرنشان کرد: رکوردهای خوبی در تمرینات زده‌ام اما شرایط مسابقه با تمرین بسیار فرق می‌کند و باید تلاش کنم تا این رکوردها را در مسابقه بزنم. به همین دلیل حضور در دو مرحله لیگ دوومیدانی زنان را به نوعی میدانی برای محک زدن خودم قرار داده‌ام و تلاش می‌کنم تا در این مسابقات رکوردهای خود را بهبود بخشم.

وی با بیان اینکه حریفان آسیایی من به تازگی رشد قابل ملاحظه‌ای کرده اند، گفت: من بعد از آسیب دیدگی در بازیهای داخل سالن آسیا یک سالی است دوباره وارد میادین داخلی شده‌ام. در این مدت رقبای من در آسیا پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده‌ و تجربه خوبی از مسابقات برون مرزی دارند و این در حالی است که ما به نسبت آنها تجربه کمتری در مسابقات خارجی داریم.

ابراهیمی تصریح کرد: قطعا مسابقات قهرمانی آسیا میدان سختی برای همه دوندگان مطرح است. زیرا کشورهای عربی دست به استخدام و تابعیت دوندگان آفریقایی زده‌اند و هرچند دوندگان آسیای شرقی نیز شرایط خوبی دارند اما این مسئله می‌تواند کار را برای همه دوومیدانی‌کاران زن آسیا سخت کند.

دونده دوهای نیمه استقامت و استقامت کشورمان ادامه داد: من سخت تلاش می‌کنم تا بتوانم نتیجه خوبی در آسیا بگیرم. قطعا همه دوومیدانی کاران حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا در گوانگجو(آبان ماه سال جاری) و بازیهای آسیایی ویتنام بدنبال مدال هستند و اگر دونده ای خوب زحمت بکشد و تدارکات خوبی داشته باشد مدال می‌گیرد من نیز برای کسب مدال آسیایی تلاش می‌کنم.