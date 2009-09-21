اختصاص 5709 میلیارد ریال اعتبار جدید به صندوق بیمه کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به منظور توسعه بیمه کشاورزی با اختصاص 5709 میلیارد ریال که شامل سی و پنج درصد از محل اعتبارات منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و همچنین بیست درصد از اعتبارات ماده (12) قانون سازمان مدیریت بحران کشور – مصوب 1387- به صندوق یبمه کشاورزی موافقت کرد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت کشور با اختصاص سی و پنج درصد (35%) از محل اعتبارات منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- به مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد ریال و همچنین بیست درصد (20%) از اعتبارات ماده (12) قانون سازمان مدیریت بحران کشور – مصوب 1387- به مبلغ دو هزار و سیصد و بیست و دو میلیارد ریال به منظور توسعه بیمه کشاورزی ، در اختیار صندوق یبمه کشاورزی قرار داد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

این مصوبه را محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.

