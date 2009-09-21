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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۶

اختصاص 5709 میلیارد ریال اعتبار جدید به صندوق بیمه کشاورزی

دولت با هدف حمایت از تولیدات کشاورزی و جبران خسارات کشاورزان ریال و به منظور توسعه بیمه کشاورزی با اختصاص مبلغ 5709 میلیارد ریال به صندوق یبمه کشاورزی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به منظور توسعه بیمه کشاورزی با اختصاص 5709 میلیارد ریال که شامل سی و پنج درصد از محل اعتبارات منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و همچنین بیست درصد از اعتبارات ماده (12) قانون سازمان مدیریت بحران کشور – مصوب 1387- به صندوق یبمه کشاورزی موافقت کرد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت کشور با اختصاص سی و پنج درصد (35%) از محل اعتبارات منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- به مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد ریال و همچنین بیست درصد (20%) از اعتبارات ماده (12) قانون سازمان مدیریت بحران کشور – مصوب 1387- به مبلغ دو هزار و سیصد و بیست و دو میلیارد ریال به منظور توسعه بیمه کشاورزی ، در اختیار صندوق یبمه کشاورزی قرار داد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

این مصوبه را محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.

کد مطلب 950138

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