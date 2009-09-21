آمریکا نگران هدر رفتن کمک های خود به پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، آمریکا خود را آماده می کند تا کمک های خود به پاکستان را در سال آینده به یک میلیارد و 500 میلیون دلار افزایش بدهد، اما ارائه مستقیم این کمک ها به دولتی که به مواردی چون فساد متهم است موجب آن شده که آمریکا نسبت به هزینه درست این کمک ها نگرانی هایی داشته باشد.

به همین دلیل در هفته گذشته نمایندگانی از آمریکا به پاکستان سفر کرده و از نزدیک موارد مصرف کمکهای ارائه شده را بررسی کرده اند.

به نوشته نیویورک تایمز، ظرف پنج سال آینده واشنگتن سالانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار به اسلام آباد کمک می کند اما تاثیر این کمک ها باید در برقراری صلح دراین کشور مشهود باشد از همین رو قانونگذاران آمریکا نگرانی هایی را درباره تصویب این قانون دارند.

از سوی دیگر پاکستان در داخل کشور با تنشهای زیادی روبرو است که مهمترین مورد آن مبارزه با طالبان است. در همین رابطه چندی پیش روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته بود : دولت باراک اوباما از چین خواسته تا با فراهم کردن امکانات آموزشی و حتی تجهیزات نظامی به پاکستان کمک کند تا این کشور از گسترش تهدید شبه نظامیگری جلوگیری کند.

به نوشته لس آنجلس تایمز، این درخواست بخشی از برنامه آمریکا برای کمک گرفتن از متحدان کلیدی پاکستان و تلاش برای بازگرداندن ثبات به این کشور است.

سفر اخیر "ریچارد هالبروک" فرستاده ویژه آمریکا در امور افغاستان و پاکستان به عربستان سعودی و چین نیز در همین راستا انجام گرفته است.

در همین راستا واشنگتن در پی متقاعد کردن اسلام آباد است تا اقدامات خود علیه طالبان را افزایش داده و حملات پردامنه ای را علیه این نیروهای شبه نظامی انجام بدهد.

به نوشته این روزنامه، استمداد آمریکا از چین، نقش پکن در مسائل امنیتی را نشان می دهد. آمریکا چین را به عنوان تاثیر گذارترین کشوری که با کره شمالی ارتباط دارد محسوب می کند. علاوه بر آن چین در مذاکرات بین المللی با ایران در مورد برنامه هسته ای این کشور نیز حضوری فعال دارد.

در ادامه این گزارش به موقعیت چین اشاره شده و آمده است : چین از دیرباز به دخالت در امور سایر کشورها بی میل بوده با این وجود مقامات پکن درباره توسعه فعالیت شبه نظامیان در مرزهای غربی خود نگران هستند. چین نگران این مطلب است که توسعه فعالیت طالبان موجب بی ثباتی منطقه شده و بر اقتصاد رو به رشد این کشور و همچنین حضور آن در پاکستان تاثیرمنفی بگذارد.

یکی از مقامات دولت آمریکا در این باره می گوید: چین درباره حضور بیشتر در پاکستان محتاط است اما آنها ( چین ) درباره این مسئله فکر می کنند.