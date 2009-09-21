هامبورگ در صدر ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، هامبورگ یکشنبه شب در حالی که میهمان اینتراخت بود با نتیجه یک بر یک مقابل این تیم متوقف شد. زی روبرتو در دقیقه 8 تیم فوتبال هامبورگ را پیش انداخت اما راس در دقیقه 32، بازی را به تساوی کشید.

بایر لورکوزن در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه تساوی بدون گل مقابل میهمان خود وردربرمن متوقف شد. تیم فرایبورگ هم با نتیجه پرگل 4 بر صفر در زمین هرتابرلین به برتری رسید.

جدول رده بندی بوندس لیگا:

1- هامبورگ 14 امتیاز، تفاضل گل 9+

2- بایرلورکوزن 14 امتیاز، تفاضل گل 8+

3- بایرن مونیخ 11 امتیاز، تفاضل گل 7+

4- هوفنهایم 11 امتیاز، تفاضل گل 5+

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16- کلن 4 امتیاز

17- بوخوم 4 امتیاز

18- هرتابرلین 3 امتیاز