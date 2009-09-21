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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

مسابقات شنای آب‌های آزاد به میزبانی بندر ترکمن برگزار می شود

مسابقات شنای آب‌های آزاد به میزبانی بندر ترکمن برگزار می شود

مسابقات شنا در آب های آزاد در دو رده سنی جمعه سوم مهرماه به میزبانی بندر ترکمن برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها به مسافت 5 کیلومتر در دو رده سنی 14 تا 17 سال (رده جوانان) و 17 سال به بالا ( رده سنی عموم ) با حضور شناگران استان های سراسر کشور به مدت یک روز ( از ساعت 9 صبح ) در محل اسکله بندر ترکمن برگزار خواهد شد که تیم ها در هر رده سنی می توانند با دو ورزشکار در این مسابقات شرکت کنند.

در رقابتهای سال 87 مسابقات شنای آب های آزاد که با حضور 11 تیم از استان های کشور در نوشهر برگزارشد ، تیم های تهران ، فارس و آذربایجان شرقی در رده سنی عموم و تیم های فارس، گیلان و آذربایجان شرقی در رده سنی جوانان (زیر 17 سال) به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

کد مطلب 950154

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