سند راهبردی پارک ملی دریاچه ارومیه اجرایی می شود

کیومرث کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به اینکه این سند مهرماه سال گذشته به امضای معاون رئیس جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، نیرو و استانداران آذربایجان غربی و شرقی و کردستان رسیده است، افزود: اولین نشست با حضور مسئولان استانهای حوزه آبریز پارک ملی دریاچه ارومیه در مهرماه سال جاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: در اولین نشست پس از امضای این سند وضعیت موجود حوزه آبریز دریاچه ارومیه توسط دستگاه های ذیربط کشاورزی، سازمان، حفاظت محیط زیست ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا برنامه اجرایی مدیریت آب داخل حوزه آبریز پارک ملی دریاچه ارومیه به تصویب در این کمیته راهبردی برای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان خواهد رسید.

کلانتری با اشاره به تاثیر مثبت این سند در روند نجات پارک ملی دریاچه ارومیه از وضعیت موجود عنوان کرد: سند راهبردی پارک ملی دریاچه ارومیه به عنوان اولین برنامه زیست بومی کشور مطرح است و تاکنون هیچ برنامه ای در این خصوص در کشور نداشتیم.

وی اظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن این سند توسط استانهای حوزه آبریز پارک ملی دریاچه ارومیه شاهد مدیریت واحد دریاچه و ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از معضل موجود در این زیست بوم با ارزش کشور باشیم.

سند راهبردی پارک ملی دریاچه ارومیه مهر ماه سال 87 در مجتمع گردشگری باری ارومیه به امضای مسئولان ذیربط رسید.

براساس این تفاهمنامه که به امضای فاطمه واعظ جوادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، پرویز فتاح وزیر نیرو، محمدرضا اسکندی وزیر جهاد کشاورزی، رحیم قربانی استاندار آذربایجان غربی، احمدعلی رضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی و اسماعیل نجار استاندار کردستان رسید، مقرر شد با در نظر گرفتن این که دریاچه ارومیه و تالابهای اقماری حاشیه آن در سطح بین المللی و ملی یک زیست بوم بسیار با ارزش و با اهمیت و تامین کننده تنوع زیستی غنی ارزشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح حوزه است لازم است همه نسبت به حفظ آن کوشا باشند.

در ادامه این سند راهبردی آمده است: با در نظر گرفتن اینکه دریاچه ارومیه به عنوان یک تالاب بین المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده و در سازمان علمی، فرهنگی ملل متحد به عنوان یک ذخیره گاه زیست کره شناخته شده و در سطح کشور عنوان پارک ملی را به خود اختصاص داده است، برنامه ریزی برای حفظ آن بسیار ضرورت دارد.

در این سند راهبردی ضمن تایید لزوم تقویت همکاری های مشترک بین تمام ارگانهای مرتبط در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه به عنوان یک زیست بوم واحد، تفاهمنامه همکاری مشتمل بر مفاد زیر منعقد شد:

ماده 1- محدوده جغرافیای همکاری ها این تفاهمنامه کل حوزه آبریز دریاچه ارومیه و اراضی واقع در داخل مرز آن به ویژه دریاچه ارومیه و تالاب های اقماری آن را در بر می گیرد.

ماده 2- طرح مدیریت جامع که شامل سه بند می شود، 1- چشم انداز مدیریت بلندمدت که دریاچه ارومیه دریاچه ای با آب کافی برای پایدارسازی چشم انداز زیبا و تنوع زیستی غنی که مردم و جوامع محلی از ظرفیتهای حوزه آبریز آن بهره برداری خردمندانه می کنند و آگاهانه در حفاظت پایدار آن کوشا هستند و دریاچه بستری برای تقویت تعامل و گسترش همکاری های سازنده میان نهادها در سطوح ملی و استانهای ذیربط است.

2- هدف نهایی مدیریت دریاچه ارومیه، برقراری یک نظام مدیریت زیست بومی برای دریاچه ارومیه و تالابهای اقماری آن مبتنی بر اصول مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک در سطح حوزه آبریز و توسعه پایدار و مشارکت موثر تمام ذینفعان از جمله جوامع محلی در امور مدیریت دریاچه.

3- برنامه راهبردی مدیریت جامع دریاچه ارومیه که پیوست یک این تفاهمنامه است، شرح اهداف راهبردی و اولویت بندی اقدامات اجرایی لازم، شاخصها و هدف گذاری های مربوطه را در بر می گیرد و پروتکلهای پایش و زون بندی کاربری ها نیز برای دوره پنج ساله تدوین و متعاقبا به عنوان ضمائم مربوطه عملیاتی می شود.

ماده 3- ساز و کارهای اجرایی 1- براساس این تفاهمنامه کمیته ملی مدیریت پایدار حوزه آبریز دریاچه ارومیه در سطح ستادی و شورای منطقه ای مدیریت حوزه آبریز دریاچه ارومیه به طور مشترک بین استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان تشکیل می شود که جزئیات شرح وظایف و ساختار آنها پیوست شماره دو این تفاهمنامه است.

تبصره 1- وظیفه اصلی این کمیته تنظیم ظرفیتهای توسعه و هماهنگی و تلفیق فعالیتهای توسعه در سطح حوزه آبریز با در نظر گرفتن اصول مدیریت زیست بومی و در راستای پایداری دریاچه ارومیه و زیست بومهای وابسته به آن است.

شورای منطقه ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه گزارشات عملکرد سالانه خود را تنظیم و منتشر خواهند کرد.

2- در سطح حوزه ای، شورای منطقه ای مدیریت حوزه آبریز دریاچه ارومیه تشکیل می شود این شورا به عنوان بازوی اجرایی کمیته ملی عمل خواهد کرد و تشکیل این شورا به صورت حوزه ای است و به طور مشترک بین استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی شکل می گیرد و با توجه به اینکه بخشی از حوزه آبریز دریاچه ارومیه در استان کردستان واقع است، نمایندگان ذیربط آن استان نیز در شورا عضویت خواهند داشت.

تبصره 2 این شورا وظیفه اجرای برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه و ارزیابی و بازنگری آن را در سال پنجم اجرا را برعهده دارد.

ماده 4- ساز و کارهای مالی 1- هر یک از استانهای عضو این تفاهمنامه در قالب بودجه های استانی به سهم خود هزینه های عملیات اولویت بندی شده در برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه را براساس بررسی کارشناسی و پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط در بودجه ریزی سالانه پیش بینی و به دستگاه مربوطه تخصیص خواهد داد.

تبصره 1 بودجه های مرتبط سازمانهای غیردولتی و جوامع محلی پس از تصویب و تخصیص از طریق ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی عملیاتی خواهد شد.

تبصره 2 سازمانها و وزارتخانه های ذیربط نیز حسب اولویتهای پیش بینی شده و مفاد برنامه جامع مدیریت دریاچه ارومیه با هماهنگی شورای منطقه ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه، بودجه هایی را از محل منابع ملی تخصیص بدهند.

2- دبیرخانه مرکزی شورای منطقه ای مدیریت دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی مستقر خواهد بود و ریاست دوره اول این شورا با استان آذربایجان غربی است که به صورت دوره ای دو ساله حسب تصمیم شورا، ریاست شورا قابل تغییر خواهد بود.

3- هر سه استان واقع در حوزه و عضو شورای منطقه ای باید گزارش بودجه های تخصیصی و اقدامات انجام شده را در پایان هر سال به شورا ارائه دهند.

ماده 5- حل اختلاف در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مفاد تفاهمنامه، دفتر حقوقی هر یک از امضاکنندگان این تفاهم نامه، مرجع رسیدگی و رفع اختلاف است.

ماده 6- تاریخ قرارداد این تفاهم نامه در شش ماده و شش تبصره در 8 نسخه که هر یک از اعتبار و ارزش واحدی برخوردار است تهیه و تنظیم و در تاریخ 27 مهر سال 1387 هجری شمسی به امضا طرفین رسیده و از تاریخ امضا لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره1 این تفاهمنامه از تاریخ امضا تا پنج سال اعتبار دارد و پس از آن نیز تا اعلام کتبی هر یک از طرفها به قوت خود باقی خواهد بود.