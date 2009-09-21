آمار ورودی و خروجی دانشگاهها/ دانشگاهها میزبان 3میلیون و 700هزاردانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، یک میلیون و 100 هزار دانشجوی جدیدالورود سال تحصیلی جدید در دانشگاههای دولتی، علمی کاربردی، غیرانتفاعی، آزاد و پیام نور مشغول به تحصیل می شوند.

سال تحصیلی جدید دانشگاهها علاوه بر دانشجویان تازه وارد همچنان میزبان دانشجویان سالهای گذشته خواهد بود که با احتساب دانشجویان ورودی سالهای قبل حدود سه میلیون و 700 هزار دانشجو همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاهها مشغول به تحصیل می شوند.

سال گذشته تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها سه میلیون و 300 هزار نفر بود و امسال با در نظر گرفتن فارغ التحصیلی حدود 600 تا 700 هزار دانشجو و پذیرش حدود یک میلیلون و 100 هزار نفر پیش بینی می شود بیش از سه میلیون و 600 هزار دانشجو شاغل به تحصیل در دانشگاهها شوند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، 524 هزار و 769 نفر در کنکور سراسری سال 88 قبول شده اند که از این تعداد 328 هزار و 792 نفر زن و 195 هزار و 977 نفر مرد هستند.

44 هزار و 400 نفر نیز با پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد 88 به این مقطع در دانشگاهها راه می یابند.

از سوی دیگر 30 هزار داوطلب شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز پذیرفته شده اند که ورودی جدید امسال به شمار می رود.

به گزارش مهر، از میان تعداد شرکت کنندگان کنکور پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد نیز 578 هزار و 740 نفر در سال تحصیلی آینده پذیرش شده و وارد دانشگاه می شوند.

همچنین چهار هزار و 247 نفر نیز با شروع سال تحصیلی جدید در مقطع دکتری حرفه ای وارد دانشگاهها خواهند شد.

میزان پذیرش در دانشگاهها امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و شعار افزایش ظرفیت و برابری تعداد متقاضیان و شرکت کنندگان کنکورهای سراسری دولتی و آزاد با ظرفیت دانشگاهها در شرایط کنونی سرلوحه آموزش عالی کشور است اما باید دید سرانه دانشجویی در هر دانشگاه و میزان امکاناتی که در اختیار دانشجویان قرار داده می شود چقدر است و آیا وجود امکانات رفاهی و آموزشی فعلی جوابگوی دانشجویان جدید الورود و دانشجویان ورودی های قدیمی در آغاز سال تحصیلی جدید خواهد بود؟