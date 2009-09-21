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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۸

فضلی خانی در گفتگو با مهر:

یک میلیون و 300 هزار دانش آموز اول راهنمایی فردا به مدرسه می روند

یک میلیون و 300 هزار دانش آموز اول راهنمایی فردا به مدرسه می روند

مدیرکل دفتر راهنمایی وزارت آموزش و پرورش گفت: فردا همزمان با آغاز سال تحصیلی 89-88 یک میلیون و 300 هزار دانش آموز در مقطع اول راهنمایی به مدرسه می روند.

منوچهر فضلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علت حضور دانش آموزان اول راهنمایی در مدرسه یک روز زودتر از آغاز سال تحصیلی آشنایی با محیط مدرسه است چرا که مقطع تحصیلی این دانش آموزان و محیط آن کاملا با دوره ابتدایی متفاوت است و به همین دلیل برای آنها و والدینشان در این روز جلسه توجیهی و آشنایی برگزار می شود.

همچنین یک میلیون و 200 هزار دانش آموز کلاس اولی در مقطع ابتدایی فردا آغاز سال تحصیلی جدید را جشن می گیرند.

مدیرکل دفتر راهنمایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در سال تحصیلی جاری 3 میلیون و 300 هزار دانش آموز مقطع راهنمایی در مدارس کشور حضور می یابند.

بنابراعلام وزارت آموزش و پرورش 14 میلیون دانش آموز در سال تحصیلی جدید به مدرسه می روند.

کد مطلب 950170

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