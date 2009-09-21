به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی ‌نژاد که صبح روز دوشنبه در حاشیه مراسم بهره ‌برداری از دوهزار و 603 پروژه آموزشی و پرورشی در جمع خبرنگاران حاضر شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر تبلیغات وسیع بیگانگان علیه جمهوری اسلامی در آستانه سفر وی به نیویورک خاطرنشان کرد: هرچقدر آدم‌های بد دل از ما عصبانی هستند و شدت عصبانیت‌ شان و فریادشان بالاتر می‌رود، ما خوشحال می شویم.

وی افزود: ما از امام راحل درس گرفته‌ایم؛ هر موقع دیدیم بدخواهان بشری و سلطه‌گران و آنهایی که دل‌شان خالی از عشق به انسانیت است زیاد هیاهو و سرو صدا می‌کنند و تهمت و افترا می‌زنند، آن موقع متوجه می‌شویم که مسیرمان درست است

احمدی نژادهمچنین با توجه به اینکه برای دومین سال متوالی در اول مهر در جمع دانش‌آموزان حضور نخواهد داشت، در پاسخ به سوالی مبنی بر درخواست دعا از سوی دانش‌آموزان گفت: من همیشه دعاگوی فرزندان عزیز، دانش‌آموزان عزیز ایران زمین هستم. من از دانش آموزان می‌خواهم که برای حاکمیت خوبی‌ها، عزت ملت ایران، برای امام راحل، انقلاب عزیز، رهبری عزیز و پدر و مادرشان و ساختن ایران عزیز دعا کنند.

رئیس جمهور که در مراسم افتتاح دبیرستان دخترانه جمهوری اسلامی ایران در خانی‌آباد حضور پیدا کرده بود، بر روی تخته یکی از کلاس‌های درس این دبیرستان تازه احداث شده، نوشت: فرزندان عزیزم، امید دارم با ایمان به خدا، تلاش و استقامت، عناصری شایسته برای جامعه اسلامی و یاران وفاداری برای انسان کامل و مصلح جهانی حضرت مهدی(عج) باشید و تحقق این هدف از طریق علم ‌آموزی، تعقل، تفکر و البته خودسازی می‌گذرد. موفق و سربلند باشید.