15 طرح تامین آب در ایلام در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی لطفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد پروژه با اعتبار معادل 25 میلیون ریال در دست اجراست.

وی بیان داشت: در مجموع براساس طرح جامع آب استان و برنامه ریزی های انجام شده جهت تکمیل مطالعه، اجرا و بهره برداری از طرحهای توسعه منابع آب ضریب بهره برداری از منابع آب استان از 17 درصد به 46 درصد می رسد.

این مسئول با اشاره به اینکه علاوه براین تامین آب اراضی آبی کشاورزی استان ایلام به 170 هزار هکتار افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: تعداد سدهای استان ایلام به 13 سد افزایش می یابد.

لطفی عنوان کرد: سطح شبکه های مدرن آبیاری از 24 هزار هکتار به 131 هزار هکتار افزایش می یابد.

این مسئول یادآور شد: همچنین چهار طرح بزرگ آبی شامل سد مخزنی دویرج، سد مخزنی سیمره، سد کنگیر و سد سیکان در استان ایلام در حال اجرا هستند.