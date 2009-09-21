یک میلیارد تومان از حساب آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد برداشت شد

علی باقرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: بر اساس رای کمیسیون ماده 77 استان، حساب این سازمان توقیف و مبلغ یک میلیارد و 154 میلیون بابت مطالبات شهرداری از این حساب برداشت شد.

وی بیان کرد: حکم کمیسیون ماده 77 از دو سال پیش به آموزش و پرورش استان ابلاغ شده است و 12 مورد مکاتبه با آن سازمان برای مذاکره و انجام توافقات صورت گرفت اما این سازمان حتی به یک نامه ما پاسخ نداد.

باقرپور یادآور شد: چندین جلسه نیز سازمان آموزش و پرورش استان به جلسات کمیسیون ماده 77 دعوت شد اما مسئولان این سازمان در این جلسات حضور پیدا نکردند.

وی میزان واقعی مطالبات شهرداری یاسوج از سازمان آموزش و پرورش استان را بالغ بر هشت میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این مبلغ بابت عوارض ساختمانهای غیر آموزشی و تغییر کاربری های آن سازمان تعیین شده است.

باقرپور در پاسخ به ادعای مسئولان آموزش و پرورش مبنی بر برداشت این مبلغ از حساب حقوق معلمان و بازنشستگان خود گفت: زمانی که ما این مبلغ را از حساب آن سازمان برداشت کردیم، بانک اعلام کرد که این حساب جاری نیست ضمن آنکه اگر این طور باشد که می گویند، آن سازمان می تواند از حسابهای دیگر جایگزین کند.

وی با اشاره به طلب 20میلیارد تومانی شهرداری یاسوج از دستگاههای اجرایی استان تصریح کرد: شهرداری یاسوج یک نهاد خودگردان است که برای انجام وظایف خود و خدمت رسانی به شهروندان و مطالبات شرکتهای خدماتی با مشکل مالی مواجه است.

این مسئول اظهار داشت: متاسفانه به رغم مکاتبات فراوان شهرداری یاسوج با دستگاههای بدهکار در استان، این دستگاهها توجهی به این مسئله نمی کنند و تنها راه باقی مانده برای شهرداری اقدام از طریق کمیسیون ماده 77 است.