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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

براون پنچ چالش اساسی در نشست آتی گروه 20 را معرفی کرد

براون پنچ چالش اساسی در نشست آتی گروه 20 را معرفی کرد

نخست وزیر انگلیس جلوگیری از تغییرات آب و هوایی، مبارزه با تروریسم، فعالیت های هسته ای درجهان، مبارزه با فقر و گسترش امنیت بین المللی را به عنوان پنچ چالش اساسی در نشست آتی گروه 20 در پیسبورگ عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "گوردون براون" گفت: کشورهای گروه 20 باید تلاشهای خود را برای مبارزه با چالشهای مهم جهانی همچون رکود اقتصادی افزایش دهند.

وی گفت: غلبه بر رکود اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی به عنوان اولویت اصلی استراتژی من محسوب می شود.

بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در انگلیس از سال 1995 به 2.5 میلیون نفر افزایش یافته است که این رویداد همزمان با کاهش تقاضاهای جهانی برای صادرات کالا است.

نخست وزیر انگلیس روز یکشنبه در یک گفتگوی رادیویی با هشدار درباره ادامه رکود اقتصادی در سراسر جهان، بار دیگر از تمام کشورهای عضو گروه 20 خواست تا تمام تلاشهای خود را برای پایان دادن به این بحران به کار گیرند.

نخست وزیر انگلیس پیشتر در نشست 20 کشور صنعتی (G20)، خواستار تصویب بسته اقتصادی سه تریلیون دلاری برای کمک به اقتصاد جهان شده بود.

کد مطلب 950183

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