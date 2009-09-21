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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

سرمربی بوخوم اخراج شد

سرمربی بوخوم اخراج شد

سرمربی تیم فوتبال بوخوم پس از شکست شنبه شب این تیم مقابل تیم ماینز، از سمت خود برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تیم فوتبال بوخوم در چارچوب هفته ششم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 3 بر 2 مقابل تیم تازه صعود کرده ماینز تن به شکست داد.

مارسل کولر که پنجمین فصل حضورش در بوخوم را پشت سر می گذاشت ، سومین مربی این فصل بوندس لیگاست که از سمت خود اخراج می شود. یوئم آندرسن از ماینز و دیتر هکینگ از هانوفر، پیش تر از سمت خود برکنار شده اند.

 بوخوم پس از گذشت 6 هفته تنها 4 امتیاز دارد و در جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا، یکی مانده به آخر است.

فرانک هینمن، دستیار کولر به عنوان مربی موقت هدایت بوخوم را بر عهده خواهد گرفت. داریوژ ووژ نیز در این امر او را کمک می کند.

کد مطلب 950200

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