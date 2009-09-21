به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های مستند "در جستجوی قهرمانان و بسوی قهرمانان" آرش فرهادیان بابادی، "شوک" بهراد صاحبقرانی، "جایی برای پیرمردها" امیر نیک کار، "پالدموایران" فرزاد خلیفه، "مدال" وحید چاووش، "راند سوم" علی مداحی، "سپنتا؛ عشق، مهر، دوستی" فرامرز وکیلی نیکو، "بالی" بهروز بقائی" و "حمید سیفی و ستارگان" محمد حسن عموری در بخش مسابقه ایران جشنواره اکران می‌شوند.

"سواران دشت" محمد ندیمی، "آبشار خرپاپ" بهروز اسرائی، "دومین دوره ورزش های آبی ارگان های دریایی" پیمان زندی، "سرو ساعی" مجید توکلی، "ورزش بانوان" زینب محموده، "ورزش در مسیر انقلاب" حسین ذکایی، "خان تنگری" علی عابدی، "گناهان سرخابی2" پونه قشقایی و"نانگارپات؛ کوه عریان"، "تیان شان؛ صخره سرخ، پیر دماوند" رضا نظام دوست در این جشنواره روی پرده می‌روند.

دیگر آثار مستند این جشنواره عبارتند از "مردان پرسپولیس، آبی استقلال" مهدی زریباف، "من شعبده باز نیستم" علیرضا فرخ زادیان، "نان و توپ" علی شهابی نژاد، "پرنده" مترضی عوض پور، "روانشناسی ورزش؛ قلمرو ذهن" فرداد رستگار کریمی، "رویای اناپورنا" داوود فروغی، "مشرق عشق" سعید فرامرزی، "المپیک تا المپیک" حسین بسطی، "در مسیر سرعت" مهرداد غفار‌زاده، "کلید" محسن خان جهانی، "فرزندان افتخار" یاسر طالبی و "سرزمین ما" نادر شیخ الاسلامی.

هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی و تلویزیونی با حضور وزیر ارشاد، رئیس سازمان تربیت بدنی، مسئولان سینمایی کشور، رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک، هنرمندان، دست‌اندرکاران ورزش و هنر فردا سه‌شنبه 31 شهریورماه در سالن همایش‌های مجموعه ورزشی انقلاب افتتاح می‌شود.