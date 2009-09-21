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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

الزام احداث پارکینگ در ساختمانها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ پیگیری شود

الزام احداث پارکینگ در ساختمانها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ پیگیری شود

اراک - خبرگزاری مهر: فرماندار اراک گفت: الزام به احداث پارکینگ در ساختمان‌سازی باید به طور جدی توسط شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ پیگیری شود.

محمدحسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه نبود پارکینگ سبب افزایش سرقت خودرو می‌شود، افزود: در ساخت و سازها باید ایجاد پارکینگ در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه انبوه‌سازی ایجاد اشتغال کرده و از خروج سرمایه از استان جلوگیری می‌کند، اضافه کرد: نظارت بر فروش مسکن باید توسط شورای شهر و اتحادیه‌های تعاون مسکن صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه میزان جریمه تخلفات باید به نسبت این که ساختمان در منطقه مرکزی یا حاشیه شهر قرار گرفته تعیین شود، اظهار داشت: کاهش تخلفات نیازمند فرهنگسازی است که در این راستا نخستین وظیفه شهرداری تقویت پلیس ساختمانی است.

آصفری تصریح کرد: قبل از اینکه ساخت و ساز‌ی صورت گیرد شهرداری موظف است جلوی تخلف را گرفته تا حجم سنگینی از پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد نشود.

فرماندار اراک اظهار داشت: از آنجا که شهرداری متولی صدور پروانه ساختمانی در شهر است بنابراین باید میزان تراکم جمعیت در شهر رعایت شود.

وی توجه به آمایش سرزمین را مهم دانست و خاطرنشان کرد: در آمایش سرزمین باید سرانه اشغال یک منطقه به درستی انجام شود تا شهر از ایجاد فضای سبز و فضای آموزشی و تفریحی محروم نشود.

کد مطلب 950211

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