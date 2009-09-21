نویسنده ولزی جایزه افتخاری ادبیات زبانهای اقلیت را به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی نیوز، این جایزه بینالمللی برای زبانهای اقلیت از سوی شورای شهر ساساریا و با حمایت دانشگاه این شهر به این نویسنده اعطاء میشود.
سال گذشته که جونز با هئیت آکادمی ادبیات ولز برای حضور در کنفراس ادبی به ساردنی سفر کرده بود قرار شد مجموعه 13 اثر از نویسندگان ولزی تحت نظارت این گروه به ایتالیایی برگردانده شود.
جونز میگوید: در برخی از رویدادهای ادبی در ایتالیا درباره برخی از کارهای من و ترجمه و انتشار آنها صحبتهایی شده بود اما من انتظار به دست آوردن افتخاری مثل این را نداشتم.
وی ادامه میدهد: در ایتالیا به ادبیات و نویسندگان ولزیتوجه واقعی میشود و این نشان از استقبال گرم ایتالیاییها از از ادبیات ولزی است.
این نویسنده میافزاید: من هم اکنون مشغول یادگیری زبان ایتالیایی هستم و امیدوارم وقتی در ساساریا هستم بتوانم کمی از این زبان استفاده کنم.
مجموعه داستان کوتاه جونز از جمله آثاری است که از ولزی به ایتالیایی ترجمه شده است.
سوایند پاو رولندز، مدیر بخش تبادلات ادبی ولز درباره ارتقای سطح ادبیات ولزی عنوان می کند: ما چندین سال است که در حال توسعه ارتباطهای ادبی با ایتالیا هستیم و نتیجه آن ترجمه تعدادی از آثار ولزی به این زبان است.
وی تاکید میکند: این جایزه بار دیگر نشان میدهد که ادبیات ولزی در خارج از کشور ما نیز با اشتیاق پذیرفته میشود.
هری پریچارد جونز نویسنده اهل ولز مفتخر به کسب جایزه ادبی ساردینیان مربوط به زبانهای اقلیت در ایتالیا شد.
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