کاهش کیفیت بنزین سوپر/ خودروها دچار نقص فنی شدند

بیژن حاج محمدرضا درباره افت کیفیت بنزین سوپر تحویلی در سطح جایگاههای سوخت تهران به خبرنگار مهر، گفت: از حدود یکماه گذشته تاکنون، شکایات متعدد مردمی به جایگاه داران در رابطه با کاهش کیفیت بنزین سوپر و ایجاد مشکلاتی در خودروهای مدل بالای وارداتی شده است.

رئیس سندیکای جایگاه داران سراسر کشور با اشاره به ایجاد مشکلات فراوان در موتور خودروهای مدل بالا که ناشی از استفاده از بنزین سوپر بوده است، تصریح کرد: این موضوع موجب شده است که کارشناسان نمایندگی های خودروهای خارجی در تهران اقدام به آزمایش بنزین سوپر بکنند.

وی با بیان اینکه آزمایشهای صورت گرفته حاکی از آن است که بنزین سوپر عرضه شده در جایگاه های تهران فاقد استاندارد و کیفیت ماههای گذشته است، بیان کرد: این موضوع موجب شده که میزان مصرف بنزین سوپر کاهش یابد.

حاج محمد رضا با بیان اینکه با بروز این مشکلات مسائل را به مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده ایم، بیان کرد: اما با این وجود تاکنون مسئولان اقدامی در جهت بهبود کیفیت بنزین سوپر نکرده اند.

افزایش تبخیر بنزین سوپر در جایگاههای سوخت

ناصر رئیسی فر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید ایجاد مشکلات فنی در خودروهای وارداتی به دلیل افت کیفیت بنزین سوپر عرضه شده در جایگاه های سوخت، اظهار داشت: اما در حال حاضر جایگاه داران معیاری برای تایید افت بنزین سوپر ندارند که در این رابطه پژوهشگاه صنعت نفت و یا موسسه استاندارد باید کاهش کیفیت بنزین سوپر عرضه شده را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین با بیان اینکه در طی یکماه گذشته میزان تبخیر بنزین سوپر در جایگاههای سوخت تهران افزایش چشمگیری یافته است، تبیین کرد: میزان تبخیر بنزین سوپر به دو برابر افزایش یافته که این موضوع غیر عادی است.

وی با اشاره به افزایش مراجعات و شکایات مردمی به جایگاه های سوخت به دلیل ایجاد مشکل فنی در خودروهای وارداتی ناشی از مصرف بنزین سوپر، گفت: این احتمال وجود دارد که یکی از دلایل افزایش تبخیر بنزین سوپر در جایگاه ها، کاهش کیفیت این فرآورده نفتی بوده است.

رئیسی فر در پایان خاطر نشان کرد: مشکلات ایجاد شده ناشی از افت کیفیت بنزین سوپر را به مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام شده که تاکنون اقدامی در این رابطه انجام نشده است.

به گزارش مهر، گزارشهای منتشر شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد متوسط مصرف بنزین سوپر در شهریورماه امسال نسبت به ماههای گذشته حدود 500 هزار لیتر در روز کاهش یافته است.