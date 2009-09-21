جیره بندی آب در 33 روستای شهرستان قاین

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد دانشی پور پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد حوادث پیش بینی نشده این شهرستان افزود: هم اکنون آب 65 روستای دیگر شهرستان قاین نیز به وسیله شش دستگاه تانکر تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات آبرسانی به این روستاها هفت ماه تامین نشده است، بیان داشت: مسئولان باید هرچه سریعتر اعتبارات لازم برای آبرسانی به روستاها را تامین کنند.

به گفته این مسئول سطح آب منابع آبی شهرستان قاین پنج تا 30 درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد: به دلیل کاهش آب دهی یا خشکیدن منابع آبی در چند روستای شهرستان طی ماه های جاری روستاهای نیازمند آبرسانی از 70 روستا به 90 روستا افزایش یافت.

دانشی پور با بیان اینکه تعداد سرویسهای حمل آب از 700 سرویس به 900 سرویس در فصل گرما به دلیل گرمی هوا و مصرف بالای اهالی افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: حمل و استقرار چهار دستگاه تانکر ثابت به روستاهای دچار بحران از اقدامات دیگر است.

غلامرضا طاهری فرماندار قاین نیز از مسئولان این شهرستان خواست طرحهای مبارزه با خشکسالی را به موقع به مسئولان استان ارائه دهند تا اعتبارت خشکسالی شهرستان قاین به میزان کافی و به موقع جذب شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قاین نیز در این جلسه افزود: هزار و 196 رشته قنات این شهرستان در اثر خشکسالی 80 تا 100 درصد خشکیده است.

قاسمی با بیان اینکه 20 درصد مزارع زعفران شهرستان قاین در سال جاری نیاز به آبرسانی دارد، بیان داشت: 500 زعفران کار این شهرستان در نوبت آبرسانی به مزارع با تانکر هستند.

وی از مسئولان شهرستان قاین خواست تانکرهای اداره های خود را برای آبرسانی به روستاها در اختیار اداره جهاد کشاورزی قرار دهند.