قویدل سه اپیزود از "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" را ساخت

قویدل در این باره به خبرنگار مهر گفت: اپیزود سوم این مجموعه 90 قسمتی را کارگردانی میکنم و پس از پایان این مجموعه یک مجموعه برای شبکه یک کارگردانی میکنم، 10 روز دیگر پیشتولید این مجموعه را شروع میکنم. به همین دلیل شرایط زمانی برای کارگردانی "گنج خانه سفید" فراهم نیست.
در مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" سعی شده از داستانهای واقعی که ممکن است برای هر یک از افراد جامعه اتفاق بیفتد استفاده شود. سرپرستی نویسندگان مجموعه به عهده عباس نعمتی است و مهدی شاهپیری، طلا معتضدی، امیر بقایی، صادق بختیاری، حسن محمودی، محسن یوسفی و علیرضا جوانمرد نویسندگان آن هستند.
مهدی گلستانه و شهره سلطانی کارگردانهای دیگر این مجموعه هستند که برای پخش از شبکه تهران تولید میشود.
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