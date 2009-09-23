به گزارش خبرنگار مهر، 10 دبیرستان جدید در شهرستانهای محلات، خمین، بناب، جاسک، اسلام آباد غرب، کوهدشت، چالوس، زنجان و دلفان راه اندازی خواهند شد .

هدف از تأسیس مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا غنا بخشیدن به محتوای آموزشی، اهتمام به بنیه معنوی و تربیتی دانش‌آموزان است .

رشته علوم و معارف اسلامی یکی از 4 رشته اصلی آموزش متوسطه است که دانش آموزان با دارا بودن معدل بالا می توانند جذب این رشته شوند .

در حال حاضر بیش از 3 هزار نفر در مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا تحصیل می کنند که پیش بینی شده تا سه سال آینده تعداد دانش آموزان این مدارس به 5 هزار نفر برسد .