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۱ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۹

10 مدرسه جدید علوم و معارف اسلامی تأسیس می‌شود

10 مدرسه جدید علوم و معارف اسلامی تأسیس می‌شود

با گشایش 10 مدرسه جدید علوم و معارف اسلامی، شمار این دبیرستانها به 70 باب در سطح کشور خواهد رسید .

به گزارش خبرنگار مهر، 10 دبیرستان جدید در شهرستانهای محلات، خمین، بناب، جاسک، اسلام آباد غرب، کوهدشت، چالوس، زنجان و دلفان راه اندازی خواهند شد .

هدف از تأسیس مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا غنا بخشیدن به محتوای آموزشی، اهتمام به بنیه معنوی و تربیتی دانش‌آموزان است .

رشته علوم و معارف اسلامی یکی از 4 رشته اصلی آموزش متوسطه است که دانش آموزان با دارا بودن معدل بالا می توانند جذب این رشته شوند .

در حال حاضر بیش از 3 هزار نفر در مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا تحصیل می کنند که پیش بینی شده تا سه سال آینده تعداد دانش آموزان این مدارس به 5 هزار نفر برسد .

کد مطلب 950238

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