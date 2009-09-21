مسیحیان آمریکا سبک نیایش را درمبارزه با آنفلوآنزای A تغییر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، برخی از گروههای دینی و جماعت حاضر در کلیساها راههایی برای تغییر شیوه نیایشهای خود یافته و در عین حال راهکارهایی هم برای مقابله با شیوع این ویروس در پیش گرفته اند.

در میان این راهکارها می توان به رویکرد کشیش کلیسای متودیست در وسلی آمریکا اشاره کرد که دیروز در لباس کارکنان بیمارستان ظاهر شد اما درباره هشدار نسبت به مسری بودن بیماری آنفلوآنزای نوع A موعظه کرد.

همچنین کلیساها اقدام به ارائه داروی ضدعفونی کننده دست و جایگزین کردن دست تکان دادن برای هم به جای دست دادن به یکدیگر به نوعی با این آنفلوآنزا مقابله می کنند.

رهبران دینی اظهار می دارند اماکن دینی بهترین مطمئن ترین راه برای انتقال پیام دین و بهداشت هستند.

کشیش دکتر روس بکستور اظهار داشت که ما به دنبال راههایی برای سهیم شدن دین و پیامهای بهداشتی با مؤمنان هستیم.

دیگر جوامع کلیسایی نیز گامهای مشابهی برداشته اند، به طوری که برخی کلیساهای کاتولیک در مراسم عشای ربانی از فنجان مشترک میان مؤمنان استفاده نمی کنند.

برخی گروههای دینی دیگر نیز نیایشهای خود را به اینترنت منتقل کرده اند تا افراد بیمار نیز بتوانند از خانه این نیایشها را دنبال کرده و احساس کنند که در کلیسا حضور دارند.

