طراحی برنامه جامع مالیات مستغلات آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، رسول رسولی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طراحی این برنامه در راستای طرح تحول اقتصادی دولت و پیاده ‌سازی طرح جامع اطلاعات مالیاتی بوده است.

وی اظهار داشت: این برنامه با حمایت مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی کشور در مدت هفت ماه با انجام بیش از شش هزار نفر ساعت کار تخصصی برای نصب و راه‌اندازی آماده شده است.

رسولی با اشاره به اینکه مالیات مستغلات به عنوان یکی از منابع درآمدی مالیاتی با گستره وسیع است، بیان داشت: این سامانه، توانایی انجام محاسبات دقیق مالیاتی را دارا بوده و علاوه بر آن امکان بهره‌ گیری همزمان از قانون مالیاتهای مستقیم، آرای دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی همچنین همه دستورالعملها، بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات مربوطه را دارد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی ادامه داد: برنامه جامع سامانه مستغلات یک برنامه منسجم است که با برنامه‌های مالیات مشاغل، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات نقل و انتقال و مالیات بردرآمد حقوق هماهنگ شده و به تبادل اطلاعات خواهد پرداخت.

رسولی عنوان کرد: با بهره ‌برداری از این برنامه در سطح کشور، امکان برقراری ارتباط با ادارات مرتبط از جمله ثبت اسناد و املاک، پست و شهرداری ممکن می‌شود.

وی به زیرساختهای فناوری اداره کل امور مالیاتی استان اشاره کرد و با یادآوری اینکه این اداره کل جزو استانهای پیشرو در طراحی و استقرار برنامه‌های جامع مالیاتی است، گفت: برنامه جامع مالیات بر ارث نیز توسط این اداره کل طراحی شده که در 10 استان کشور استفاده می‌شود.