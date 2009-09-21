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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۱۷

طراحی برنامه جامع مالیات مستغلات آذربایجان شرقی

طراحی برنامه جامع مالیات مستغلات آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی از طراحی برنامه جامع سامانه مالیات مستغلات در آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، رسول رسولی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طراحی این برنامه در راستای طرح تحول اقتصادی دولت و پیاده ‌سازی طرح جامع اطلاعات مالیاتی بوده است.

وی اظهار داشت: این برنامه با حمایت مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی کشور در مدت هفت ماه با انجام بیش از شش هزار نفر ساعت کار تخصصی برای نصب و راه‌اندازی آماده شده است.

رسولی با اشاره به اینکه مالیات مستغلات به عنوان یکی از منابع درآمدی مالیاتی با گستره وسیع است، بیان داشت: این سامانه، توانایی انجام محاسبات دقیق مالیاتی را دارا بوده و علاوه بر آن امکان بهره‌ گیری همزمان از قانون مالیاتهای مستقیم، آرای دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی همچنین همه دستورالعملها، بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات مربوطه را دارد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی ادامه داد: برنامه جامع سامانه مستغلات یک برنامه منسجم است که با برنامه‌های مالیات مشاغل، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات نقل و انتقال و مالیات بردرآمد حقوق هماهنگ شده و به تبادل اطلاعات خواهد پرداخت.

رسولی عنوان کرد: با بهره ‌برداری از این برنامه در سطح کشور، امکان برقراری ارتباط با ادارات مرتبط از جمله ثبت اسناد و املاک، پست و شهرداری ممکن می‌شود.

وی به زیرساختهای فناوری اداره کل امور مالیاتی استان اشاره کرد و با یادآوری اینکه این اداره کل جزو استانهای پیشرو در طراحی و استقرار برنامه‌های جامع مالیاتی است، گفت: برنامه جامع مالیات بر ارث نیز توسط این اداره کل طراحی شده که در 10 استان کشور استفاده می‌شود.

کد مطلب 950246

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