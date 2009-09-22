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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۱۲

تصویربرداری "هشت" در مشهد تمام می‌شود

تصویربرداری "هشت" در مشهد تمام می‌شود

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "هشت" به کارگردانی محمد رسولی و بازی حمیدرضا پگاه جمعه این هفته در مشهد به پایان می‌رسد.

ولی‌الله مدنی مجری طرح این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم تلویزیونی تا روز جمعه ادامه دارد، گروه در حال حاضر در بیمارستان مسیح دانشوری دارآباد مشغول تصویربرداری هستند و روز چهارشنبه راهی مشهد مقدس می‌شوند. تصویربرداری این فیلم جمعه در مشهد به پایان می‌رسد.

مضمون این فیلم 90 دقیقه‌ای درباره پیوند اعضا است و به سفارش سیمافیلم تولید می‌شود. حمیدرضا پگاه، زیبا بروفه، یوسف تیموری، آزاده دلشاد، مجتبی بیطرفان و علی پیشدادیان بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمنامه: حجت قاسم‌زاده اصل، مدیرتصویربرداری: فرزین خسروشاهی، صدابردار: هادی افشار، طراح گریم: مهدیه اعرابی، طراح صحنه: الهام محمدی، طراح لباس: نازنین خزائی، تدوین: شیرین وحیدی، تهیه‌کننده: مجید پریخواه و م. رسولی.

کد مطلب 950254

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