ولی‌الله مدنی مجری طرح این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم تلویزیونی تا روز جمعه ادامه دارد، گروه در حال حاضر در بیمارستان مسیح دانشوری دارآباد مشغول تصویربرداری هستند و روز چهارشنبه راهی مشهد مقدس می‌شوند. تصویربرداری این فیلم جمعه در مشهد به پایان می‌رسد.

مضمون این فیلم 90 دقیقه‌ای درباره پیوند اعضا است و به سفارش سیمافیلم تولید می‌شود. حمیدرضا پگاه، زیبا بروفه، یوسف تیموری، آزاده دلشاد، مجتبی بیطرفان و علی پیشدادیان بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمنامه: حجت قاسم‌زاده اصل، مدیرتصویربرداری: فرزین خسروشاهی، صدابردار: هادی افشار، طراح گریم: مهدیه اعرابی، طراح صحنه: الهام محمدی، طراح لباس: نازنین خزائی، تدوین: شیرین وحیدی، تهیه‌کننده: مجید پریخواه و م. رسولی.