تحصیل 10 هزار دانش آموز عشایری در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سلیمان زنگویی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر 800 کلاس چند پایه در روستاهای خراسان جنوبی وجود دارد، افزود: 113 کلاس چند پایه در سال تحصیلی گذشته در استان تجمیع شده اند.

وی از خرید 70 دستگاه کمد فلزی با اعتباری بالغ بر 119 میلیون ریال برای تجهیز مدارس شبانه روزی در روستاها خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جدید از سوی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 50 دستگاه کلاس درس، 10 دستگاه خانه معلم، 30 دستگاه سرویس بهداشتی دو چشمه و 20 دستگاه سرویس بهداشتی یک چشمه به منظور جایگزین کردن مدارس غیر استاندارد در مناطق محروم با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال خریداری شده است.

وی ادامه داد: در دوره ابتدایی تمام مدارس عشایری به صورت مختلط و در مقطع راهنمایی 80 درصد به صورت مختلط و ضمیمه مدارس ابتدایی اداره می شوند.

زنگویی اجرای طرح نماز آسمانی را از طرحهای ویژه سال تحصیلی جدید برای مدارس عشایری عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی خوابگاه فصلی شبانه روزی برای دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه از اقدامات انجام شده برای مدارس عشایری در سال جاری است.

وی از برگزاری طرح سنجش و پیشرفت علمی دانش آموزان عشایر در سال تحصیلی جدید خبر داد و بیان کرد: اعزام دانش آموزان عشایر به اردوهای استانی و کشوری نیز از مهمترین فعالیتهای سازمان آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جدید است.

وی در ادامه سیاست مقطع متوسطه را گرایش از متوسطه نظری به فنی و حرفه ‌ای خواند و گفت: سهم دانش‌ آموزان در رشته‌ های فنی و حرفه ‌ای 12 درصد، در کار و دانش 22 درصد و سهم استان در مجموع 34 درصد است و طبق برنامه توسعه باید به 44 درصد برسد.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی توسعه ‌هنرستانها را بسیار ارزشمند دانست و افزود: سال گذشته توسعه هنرستانهای سطح استان و هنرستان نمونه دولتی بیرجند را‌ در ‌برنامه کاری خود قرار‌ داد‌یم.

زنگویی از راه ‌اندازی هنرستان نمونه در قاین خبر داد و بیان داشت: این هنرستان از اول مهر پذیرش خود را آغاز می‌ کند.

وی توسعه رشته نقشه کشی معماری در هنرستان رسالت بیرجند، راه ‌اندازی‌ رشته الکترونیک چمران قاین، راه ‌اندازی آموزشکده فنی و حرفه ‌ای با دو رشته تعمیر ماشین الکترویکی و نقشه برداری در فردوس و راه ‌اندازی آموزشکده ساخت و تولید در قاین را از دیگر کارهای انجام شده دانست.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی موفقیتهای شاخه فنی وحرفه ‌ای را بسیار زیاد خواند و تصریح کرد: کسب رتبه سوم کشوری در رشته الکتروتکنیک، راهیابی به مرحله نهایی کشوری در رشته معدن و رشته متالوژی، کسب رتبه دوم کشوری در جشنواره‌ هنرهای ‌تجسمی و رتبه دوم کشوری در رشته طراحی ‌دوخت از موفقیتهای شاخه فنی و حرفه ‌ای آموزش و پرورش استان است.