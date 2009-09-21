سلایق و حب و بغض ها برای ایجاد وحدت باید کنار گذاشته شود

ناصر سودانی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: مسلما یکی از ارکان پیروز بخش، عزت آفرین انقلاب و استمرار بخش نظام وحدت و همدلی آحاد مختلف ملت و به خصوص مسئولان نظام است که البته مقام ولایت در راس آن بوده و همواره نقش هدایتگری را در جامعه بر عهده داشته است.

وی افزود: رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در ابراز نگرانی نسبت به ترویج فضای "تهمت و سوءظن و بدگمانی" در راستای ایجاد وحدت هرچه بیشتر در جامعه معنا و مفهوم پیدا می کند که البته در این راه و برای تحقق این موضوع باید افراد و گروه های سیاسی حب و بغض ها و موارد فردی را کنار گذاشته وهمگی به دریای بیکران وحدت ملت و جامعه اسلامی پیوند بخورند.

سودانی با بیان اینکه اجابت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب می تواند افق های درخشانی پیش روی جامعه اسلامی باز کند و جمهوری اسلامی ایران را در اوج اقتدار و عزت به خصوص در عرصه های بین المللی قرار دهد، تصریح کرد: وحدت آحاد جامعه اسلامی به خصوص مسئولان و گروه های سیاسی می تواند شائبه هایی که علیه نظام دستاویز بیگانگان است را از بین برده و تلاش دشمنان برای جلوه دادن فضای بی اعتمادی و تلاطم در جمهوری اسلامی را خنثی کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: مسئولان و فعالان سیاسی باید با بهره گیری از رهنمودهای رهبری هر چه زودتر نسبت به آسیب شناسی و درمان چالش ها و بستن رخنه هایی که دشمن درصدد نفوذ از طریق آن است اقدام کنند و از این طریق اعتلای بیش از پیش را برای کشور به همراه بیاورند.

وی درباره بخش دیگری از سخنان رهبرمعظم انقلاب در نماز عید سعید فطر درباره اینکه سخنان متهمان در دادگاه درباره دیگران حجیت شرعی ندارد، گفت: ضرب المثلی می گوید " کسی که در حال غرق شدن است به هر خس و خاشاکی که بتواند چنگ می زند شاید نجات یابد" براین اساس گفته های محکومان در دادگاه علیه دیگران همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند نمی تواند حجیت شرعی داشته باشد.

سودانی درپایان خاطر نشان کرد: عدم صداقت متهمان دادگاه های اخیر با نظام ثابت شده و نمی توان حرف های آنان را در جهت اهداف و تقویت نظام دانست؛ لذا ممکن است آنان برای جبران حب و بغض های گذشته خود با برخی افراد و درجهت ایجاد تفرقه به تخریب دیگران بپردازند.