آمادگی کامل سازمان پایانه ها برای استقبال از مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر ، ولی آذروش افزود: پایانه ها در سالهای گذشته در روزهای پایانی تابستانی به دلیل بازگشت مسافرین از سفر و آغاز سال تحصیلی برای کودکان، ‌نوجوانان، جوانان و دانشجویان با ازدحام خاصی روبرو بود اما امسال با اتخاذ راهکارهای صحیح و اصولی جلوی این ازدحام گرفته خواهد شد.

وی بیان داشت: با توجه به فروش بلیط اینترنتی در امسال، مسافرین برای تهیه بلیط نیازی به حضور در پایانه ندارند و به راحتی از منازل خود نیز می‌توانند بلیط تهیه کنند.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران ادامه داد: در زمان مراجعه مسافرین به پایانه ها نیز سعی شده شرایط سمعی و بصری مطلوبی برای مسافرین مهیا گردد تا آنان با خاطره ای خوش پایانه ها را ترک کنند.

آذروش گفت: متحدالشکل نمودن تابلوهای تعاونیها و غرفه تجاری، رنگ آمیزی داخل پایانه ها، ‌رعایت مطلوب بهداشت، افزایش 60درصدی کمربند فضای سبز، ساخت و رنگ آمیزی سکوهای پیاده و سوار شدن مسافر، سرویسهای بهداشتی مدرن و... از جمله این موارد بوده است.

وی گفت: با توجه به اینکه پایانه ها محل پر ترددی می‌باشد دستورالعمل و بخشنامه های خاصی به سرپرستان پایانه ها در خصوص رعایت مسایل بهداشتی و همچنین موارد پیشگیرانه از شیوع آنفلوانزای نوع A صادر گردیده است و محیطهای پایانه ها تحت مراقبتهای شدید در این خصوص است.

آذروش ادامه داد به غرفه های تجاری نیز توصیه های لازم را ارایه نموده ایم و با کوچکترین تخلفی که جان و سلامت مسافران را به مخاطره اندازد برخورد خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران گفت: در کنار این اقدامات برای اوقات فراغت کودکان در پایانه ها نیز برنامه ریزیهای خاصی را نموده ایم و با احداث پارک شادی و استقرار انواع دستگاههای بازی مهیج سعی نموده ایم برای آنان نیز لحظات زیبایی را به ثبت برسانیم.

آذروش ادامه داد: در کنار این اقدامات، ‌یکی از دغدغه های اصلی سازمان بحث ارایه خدمات مطلوب و نوین به مادرانی بود که در پایانه ها قصد داشتند به وضعیت کودک خود سرو سامان دهند، بود. خوشبختانه با مطالعات دقیق امروز شاهدیم که برای اولین بار در کشور پایانه های شهر تهران دارای مجموعه مدرن و مجهزی بنام مجموعه مادر و کودک هستند که در این مجموعه با در نظر گرفتن فضای مطلوب جهت شیردهی، تعویض پوشاک نوزاد، استراحت کودک و... توانسته ایم بصورت رایگان خدمات ارزشمندی را به این مادران ارایه دهیم.

به گفته وی رانندگان نیز یکی از دغدغه های اصلی ما بود. در این مدت تصمیم گرفتیم که مشکلات مربوط به این عزیزان را در کوتاه مدت به حداقل برسانیم . بر همین اساس احداث استراحتگاه استاندارد، احداث اتاق ورزش و بدنسازی و .. را در دستور کار قرار دادیم که خوشبختانه امروز تمام پایانه ها دارای این مجموعه ها بوده و یا اینکه در مراحل پایانی احداث به سر می‌برند.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران گفت: قطعاً خدمات ارایه شده به رانندگان ایده‌آل ما نیست اما همه تلاش خود را جهت ایجاد رفاه هر چه بیشتر این قشر زحمتکش بکار خواهیم بست.

آذروش گفت: در کنار ارایه خدمات به این رانندگان و هم در جهت کاهش آلایندگیهای داخل فاز 1 پایانه غرب احداث بزرگترین مجتمع تعمیرگاهی و جایگاه سوخت کشور را در فاز 2 این پایانه در دستور کار قرار دادیم که دارای پیشرفت 90 درصدی بوده و انشاءالله در آینده بسیار نزدیک افتتاح خواهد شد.

وی گفت: با افتتاح این مجموعه تمام صنایع مزاحم و آلاینده که قصد سرویس دهی به اتوبوسها را داشتند از داخل فضای اصلی پایانه که مسافرین از آن تردد می ک‌نند خارج شده و در فاز 2 پایانه غرب متمرکز خواهد شد.

آذروش در ادامه با اشاره به وضعیت پارک سوارها در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها گفت: خوشبختانه پارک سوارهای ما نیز با ارایه خدمات مطلوب و رعایت بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره آماده استقبال از مهر ماه هستند.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران خاطر نشان کرد: پارک سوارهای شهرداری تهران آماده جابجایی مسافرین و مردم در روزهای پایانی تابستان و آغاز سال تحصیلی هستند و این آمادگی وجود دارد که خدمات مطلوب و نوینی به مراجعه کنندگان ارایه شود.

آذروش در پایان با اشاره به اینکه ساخت نمازخانه های مجهز،‌احداث درمانگاه،‌ مجهز نمودن پایانه ها به فیبر نوری، احداث کریدور ارتباطی مترو به پایانه جنوب و... از دیگر اقدامات انجام شده بوده است خاطر نشان کرد : با شروع مهر ماه فاز جدید فعالیتهای این سازمان در جهت ارایه خدمات مطلوب تر به شهروندان آغاز خواهد شد.