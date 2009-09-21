سیفی در انتظار پروانه ساخت برای "یک زن، یک سرباز"

سیفی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه صدور پروانه ساخت فیلم به تغییر و تثبیت مدیران جدید موکول شده و با وجودی که شرایط برای ساخت فیلم آماده است اما منتظرم تا پروانه ساخت صادر شود تا به سرعت فیلمبرداری را شروع کنم.
داستان فیلم درباره زنی است که در اردیبهشت 57 محکوم به قتل شده و در زندان منتظر اجرای حکم است اما این جرم را انجام نداده است. "یک زن، یک سرباز" درامی اجتماعی است.
جهانگیر الماسی، عباس شجاع، عباس غزالی، مهرداد فلاحتگر و محمدرضا عطاییفر بازیگران این فیلم سینمایی هستند. فیلمنامه را شهناز ارسالی و سیفی نوشتهاند. عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: مهدی ایل بیگی، صدابردار: حمید غیاثی، طراح چهرهپرداز: ابوالفضل رستمی، طراح صحنه و لباس: مجید نیامراد، تهیهکننده: ح. سیفی.
حجتالله سیفی فیلمهای سینمایی "عروس کاغذی"، "ماه عسل"، "خانه ای مثل شهر"، "جستجو در شهر" و "کیلومتر پنج " را کارگردانی کرده است.
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