گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: به دلیل استقبال بی نظیر عموم به ویژه جوانان، مسابقه قرآنی نورالهدی تا 15 مهرماه تمدید شد. حجت الاسلام رضایی افزود: این مسابقه قرآنی شامل جزءهای ششم، هفتم و هشتم قرآن کریم برپایه کتاب تفسیر نمونه است. وی خاطرنشان کرد: علاقمندان جهت شرکت در این مسابقه می توانند به آدرس www.telavat.com مراجعه یا به صورت حضوری به ادارات تبلیغات اسلامی سراسر استان مراجعه کنند. کمک هزینه عمره مفرده، عتبات عالیات، سوریه، مشهد مقدس و سکه بهار آزادی از جوایز این مسابقه قرآنی است.

- ویژه ‌برنامه‌های فرهنگی و هنری حوزه هنری استان قم در ایام هفته دفاع مقدس اعلام شد. این ویژه ‌برنامه‌ها از 31 شهریور ماه همزمان با نخستین روز هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود و تا دوم مهر ماه ادامه دارد. در مدت یادشده، نمایشهای برگزیده نخستین جشنواره تئاتر استانی دفاع مقدس در بوستانهای نبوت،‌ بنیادی و نجمه قم روی صحنه می‌روند. همچنین نمایش عروسکی "ضایعات جنگی" به نویسندگی محمدجواد ناصربخت و کارگردانی ندا وفایی در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نمایش "معرکه" نیز به نویسندگی و کارگردانی جواد زرنوش در بوستان بنیادی روی صحنه می‌روند.

- معاون فرهنگی، پژوهشی وآموزشی اداره ‌کل تبلیغات اسلامی مرکزی گفت: قبول ولایت علی(ع) سبب نزول رحمت الهی است و اگر مردم بر پذیرش این ولایت جمع می‌شدند، عذابها برطرف می‌شد و جز رحمت و برکت برای مردم چیز دیگری پدید نمی‌آمد. حجت الاسلام نعمت‌الله سرلکیان در جلسه ستاد شئونات فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی استان مرکزی که در دفتر معاونت فرهنگی این اداره کل برگزار شد، با اشاره به تفسیر آیاتی از قرآن کریم در خصوص پذیرش حقانیت و ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) افزود: امروزه هم عقبه‌های بنی‌امیه سایه شوم خود را به ممالک اسلامی افکنده‌اند و در پی فرصتی برای از بین بردن فرهنگ اهل بیت(ع)در میان مسلمین هستند و از هر راهی برای تضعیف این اعتقادات دینی استفاده می‌کنند تا بتوانند مردم مسلمان به ویژه جوانان را از اهل بیت(ع) و فرهنگ ناب محمدی(ص) دور کنند.

- کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی چالوس در جمع اعضای کمیته فرهنگی هفته دفاع مقدس گفت: برنامه های فرهنگی و دینی باید به صورتی تدارک دیده شود که همه اقشار جامعه را تحت پوشش قرار دهند. رضا مهرعلی زاده ضمن برشمردن برنامه های اداره تبلیغات اسلامی چالوس و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه خاطرنشان کرد: سعی شود مراسم هفته دفاع مقدس امسال با کار کارشناسی و به دور از هرگونه موازی کاری و فعالیت های تکراری برگزار شود.

- با حضور کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی، اعضای ستاد و برخی از مسئولان، جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمیرم اصفهان برگزار شد. در این جلسه، پیرمرادیان، کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان سمیرم، ماه رمضان را ماه برکت و نزول رحمتهای واسعه ی الهی برشمرد و بیان کرد: اکنون که این ماه به اتمام رسیده باید کانونهای فرهنگی مساجد سعی کنند تا حضور چشمگیر و باشکوه مردم به ویژه جوانان در مساجد را با برنامه های متنوع فرهنگی و قرآنی استمرار بخشیده و صفوف مساجد را همچون ماه مبارک رمضان پرشور و با صلابت حفظ کنند.

- کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی قشم از برگزاری 200 ختم قرآن ویژه خواهران در مساجد و هیئات مذهبی این شهرستان در ماه مبارک رمضان خبر داد. راشدی با بیان این خبر افزود: بیان احکام روزه و سخنرانی خانم محقق، مبلغ اعزامی از استان قم از دیگر برنامه های اداره تبلیغات اسلامی قشم ویژه خواهران مومن این شهرستان است.

- جشن اختتامیه دوره های تابستانی و نمایشگاه فعالیتهای مرکز قرآنی نسیم فردوس در سالن آمفی تئاتراداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزار می شود. مدیر مرکز قرآنی نسیم فردوس با بیان خبر فوق افزود: این جشن با حضور دو نفر از اساتید آستان قدس به عنوان سخنران و مسئولان شهرستانی و خانواده های کارکنان ادارات و نهادها برگزار می شود. فاطمه افتخارالدین خاطرنشان کرد: دوره های آموزش حفظ و اشاره و پیش دبستان (مهدالرضا(ع)) روخوانی و روانخوانی همراه با تجوید در مقاطع سنی مختلف، ترجمه، تفسیر و مفاهیم و... همراه با فعالیتهای فرهنگی مانند کلاسهای همیار پلیس، نقاشی، امداد، کاردستی، خوشنویسی، آشپزیو آموزش طب گیاهی در این مرکز دایر است.