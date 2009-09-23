هشت سرای بازار اراک نیازمند تعمیر است

محمد حسین فرمهینی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه برای تعمیرات این سراها به کمک بازاریان نیاز است افزود: اعتبارات این سازمان برای تعمیر و بازسازی بازار محدود است ولیکن با مساعدت بازاریان می توانیم این سراها را تعمیر کنیم.

وی اعتبار بازار اراک را در سال جاری 440 میلیون تومان عنوان کرد و اظهارداشت: در بازسازی و بهسازی بازار اراک که از قدمت 200 ساله برخوردار است باید طوری عمل کرد که فضا و هارمونی آن بهم نخورد.

فرمهینی با اشاره به کف سازی بازار تصریح کرد: کف سازی انجام شده در بازار مورد تایید ما نیست ولیکن با توجه به اعتراض بازاریان بر طولانی شدن کف سازی و نیمه کاره بودن بازار آن را به پایان رساندیم.

وی ادامه داد: ساخت حوض آب در وسط چهار سوق بازار مطابق با فضای کهن بازار و درهای چوبی و طرحهای سنتی از کارهایی است که می توان برای نجات این بازار که میراث گذشتگان ما به شمار می رود انجام داد.

فرمهینی با تاکید بر تشکیل کمیته راهبردی حفظ آثار و ابنیه تاریخی استان تصریح کرد: حمام تاریخی چهار سوق واقع در بازار اراک نیز چند سالی است که درب روی آن بر روی مردم بسته است.

رئیس میراث فرهنگی استان مرکزی با اشاره به اینکه در تلاشیم این حمام را حفظ کنیم اضافه کرد: این حمام که دارای ارزش تاریخی است و از میراث این شهر محسوب می شود، توسط فردی که در خارج از کشور زندگی می کند خریداری شده است.

وی اظهارداشت: اگر می خواهید تحولی انجام شود و آیندگان به امروز ما ایراد نگیرند باید میراث فرهنگی را نجات دهیم.

وی خاطر نشان کرد: میراث کهن تنها به ابنیه ها محدود نیست بلکه وظیفه هر انسان فرهیخته ای است که هر آنچه مربوط به گذشته است از جمله قصه ها، بازیها، آداب و رسوم و.. را پاس داشته و آن را برای نسلهای آینده حفظ کند.