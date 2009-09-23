تپه باستانی ماسور در محاصره واحدهای مسکونی

فرماندار شهرستان خرم آباد در حاشیه یکی از جلساتی که اخیرا برای بررسی مشکلات روستای ماسور برگزار شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد بر ضرورت آزادسازی حریم تپه باستانی روستای ماسور از توابع خرم آباد تاکید کرد.

حسن شریعت نژاد عنوان کرد: تپه باستانی ماسور به عنوان نماد قدمت و شناسه این روستا از گذشته های دور مطرح بوده است.

وی ادامه داد: از دیرباز اقداماتی در راستای آزادسازی حریم این تپه صورت گرفته است اما در حال حاضر تعدادی واحد مسکونی در حریم این تپه باستانی ساخته شده است که ضروری است نسبت به آزادسازی حریم این اثر باستانی تلاش شود.

فرماندار خرم آباد با اشاره به برگزاری جلسه بررسی مشکلات روستای ماسور شهرستان خرم آباد که با حضور نمایندگان مردم این شهرستان در مجلس و جمعی از مسئولان دوایر دولتی، شورا و دهیار روستا تشکیل شد، خاطرنشان کرد: در این جلسه سازمان میراث فرهنگی ملزم به تامین اعتبار جهت خرید این املاک و آزادسازی تپه باستانی روستای ماسور شد.

فرماندار خرم آباد ابراز امیدواری کرد که مراحل آزادسازی تپه باستانی روستای ماسور خرم آباد هرچه سریعتر صورت گیرد.

تپه باستانی ماسور به تلی از خاک تبدیل شده است

تپه باستانی ماسور به لحاظ اهمیت فرهنگی و قدمت شش هزار ساله به شماره ۱۵۵۳ ‬ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید اما در حال حاضر این تپه باستانی در محاصره ساختمانهای مسکونی و اراضی قرار گرفته است.

این در حالیست که در دور اول سفر هیئت دولت به استان لرستان با تاکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت کنونی این تپه باستانی تاکید شده بود که با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی، استانداری لرستان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع جابجایی ساکنان منطقه تپه ماسور در شهرستان خرم‌آباد را ظرف سه ماه بررسی و نتیجه را به معاونت امور اجرایی رئیس جمهور ارائه شود.

در آخرین اظهار نظرهای مسئولان سازمان میراث فرهنگی استان لرستان که مربوط به مدیرکل پیشین این سازمان است آمده است که تاکنون برخی از واحد های مسکونی حریم این اثر تاریخی خریداری شده اما آزادسازی حریم این اثر باستانی نیازمند تامین اعتبار بیشتر است.

در این مصاحبه سیروس ابراهیمی عنوان کرده است: از تعداد واحدهای مسکونی موجود در حریم این اثر باستانی تاکنون 80 باب ساختمان خریداری شده که برای تملک بقیه املاک حریم تپه ماسور اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال نیاز است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 200 منزل مسکونی، باغ و زمین با کاربری مسکونی و زراعی در اطراف این تپه وجود دارد، گفت: این تپه که به مرور زمان و دست کاری انسان به تلی از خاک تبدیل شده به منطقه‌ای مسکونی بنام "تپه ماسور" معروف است.

پاسخ میراث فرهنگی در خصوص مصوبه هیئت دولت: خبرگزاری مهر "ممنوع المصاحبه" است!

به هر حال برای آگاهی از وضعیت فعلی پیشرفت این مصوبه و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزادسازی این تپه باستانی برای هماهنگی در خصوص مصاحبه با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با روابط عمومی این سازمان تماس گرفتیم که وی نیز عنوان کرد: با توجه به دستور اکید سازمان میراث فرهنگی از کشور مصاحبه با خبرگزاری مهر تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

زینب اسکینی با تاکید بر اینکه خبرگزاری مهر از نظر این سازمان "ممنوع المصاحبه" است، در پاسخ به سئوال مهر که باید آخرین اطلاعات در مورد مصوبه هیئت دولت در خصوص تپه باستانی ماسور را از کجا به دست آورد پاسخی نداد.

به هر حال خبرگزاری مهر معتقد است که عدم همکاری مسئولان سازمان میراث فرهنگی برای انتشار اخبار کامل و صحیح در نهایت تنها روند اطلاع رسانی این دستگاه را مختل می کند و مردم را از آگاهی یافتن نسبت به سرنوشت برنامه های دولت به ویژه مصوبات سفرهای ریاست جمهوری محروم خواهد کرد.

در شرایطی که تاکید زیادی بر ضرورت اطلاع رسانی از خدمات هیئت دولت به ویژه مصوبات سفرهای ریاست جمهوری به استانها وجود دارد به نظر می رسد نحوه برخورد دستگاه های دولتی با خبرگزاری ها به نوعی با انتظارات دولت در این خصوص فاصله داشته باشد که این امر ضرورت پیگیری بیشتری از سوی رئیس جمهور را می طلبد.