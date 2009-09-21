فیلمبرداری "ترانه کوچک من" از نیمه گذشت

محمدحسین شهباززاده مدیر تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: بیش از نیمی از فیلمبرداری این فیلم به پایان رسیده است و گروه همچنان در روستای یلفای همدان مشغول کار هستند. اگر وضعیت جوی مساعد باشد گروه در تلاش است که فیلمبرداری را تا 20 مهر به پایان برساند.

این فیلم روایتگر داستان زندگی دو کودک است که در روستای شرف رود همدان زندگی می‌کنند. در این فیلم مسعود کرامتی، بهناز جعفری، محمود جعفری، تبسم هاشمی، فرزاد حاتمیان، حامد زیاریان و سپهر مددی بازی می‌کنند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: داوود امیریان، بازنویسی نهایی فیلمنامه: سعید شهسواری، مدیر فیلمبرداری: مرتضی پور‌صمدی، صدا بردار: ناصر شکوهی‌نیا، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علی سمیعی، طراح صحنه: فاضل ژیان، طراح گریم: الهام صالحی، تهیه‌کننده: سعید شهسواری.

مسعود کرامتی فیلم‌های سینمایی "پاتال و آرزوهای کوچک" ، "روز کارنامه" و "کودکانه" را کارگردانی کرده است.

