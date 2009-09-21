ترافیک شهر بیرجند 50 درصد کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، یداالله غلامپور ظهر دوشنبه در بازدید از طرح پایانه مرکزی میدان ابوذر شهر بیرجند اظهار داشت: با تملک ساختمان کمیته امداد و توسعه پایانه مرکزی میدان ابوذر طرح ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر بیرجند قابل اجراست.

وی بیان اینکه طرح ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر بیرجند توسط شرکت بهین تردد در سال 84 برای دوره چهار ساله تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند رسیده است، بیان داشت: با اجرای این طرح 100 درصد شبکه حمل و نقل شهر بیرجند تحت پوشش ناوگان اتوبوسرانی قرار گرفته و ترافیک هسته مرکزی شهر حداقل 50 درصد کاهش می یابد.

وی افزود: در حال حاضر ارتباط تمامی خطوط اتوبوسرانی جنوب و شمال شهر به صورت کامل از طریق هسته مرکزی شهر شامل خیابانهای طالقانی، مطهری و جمهوری اسلامی صورت می پذیرد که با مطالعات صورت گرفته با ناوگان فعلی اتوبوسرانی در هر ساعت 42 دستگاه اتوبوس از خیابان طالقانی و 52 دستگاه از خیابان مطهری و جمهوری اسلامی تردد می کنند.

به گفته وی در حال حاضر تنها 30 درصد ظرفیت صندلی های هر دستگاه اتوبوس دارای مسافر است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند با اشاره به اینکه با توسعه پایانه مرکزی میدان ابوذر از تعداد اتوبوسها ارتباطی شمال به جنوب کاسته شده است، خاطرنشان کرد: برای کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر باید طوری برنامه ریزی شود که اتوبوسهای فعال در هسته مرکزی با ظرفیت بالای مسافر تردد کنند.

غلامپور تصریح کرد: با اجرای طرح مزبور زمان انتظار مسافر در خطوط شمال و جنوب شهر به نصف کاهش یافته که در نتیجه دسترسی شهروندان به اتوبوس بیشتر می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای کامل طرح جامع ساماندهی حمل و نقل ترافیک شهر بیرجند نیاز به احداث پایانه در حوالی میدان طالقانی است که در صورت تملک زمین مورد نظر و احداث پایانه طالقانی 100 درصد خطوط شهر تحت شبکه اتوبوسرانی قرار می گیرد.