135 هزار تن کشمش از ایران به سایر کشورها صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، علی شهامتی فر بعداز ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات باغداران انگور گفت: در حال حاضر 400 هزار هکتار باغ انگور در کشور وجود دارد که از این باغات بیش از سه میلیون تن انگور برداشت میشود.
وی افزود: از این میزان محصول تولیدی 180 هزار تن به کشمش و بقیه به صورت تازه خوری استفاده میشود که از کل کشمش تولیدی کشور 20 درصد در داخل کشور مصرف و بقیه صادر میشود.
معاون دفتر امور میوههای معاون بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: در سه ماهه گذشته 13 هزار و 617 تن کشمش به ارزش 30 میلیون و 894 هزار دلار به خارج از کشور صادر شده است.
وی بازار پسندی و همچنین تولید کشمش مرغوب و با کیفیت را از جمله سیاستهای وزارت جهادکشاورزی برشمرد و عنوان کرد: کشمش صادراتی از نظر کیفیت هنوز به محصول کشور ترکیه نرسیده است که برای حل مشکل باید از رقمهای مناسب و خوب در توسعه باغات انگور استفاده کرد.
شهامتی فر اعلام کرد: نوع انگور تولیدی در ایران از ارقام انگور خوب است اما نحوه عمل آوری و تبدیل آن به کشمش دچار مشکل است.
وی یادآور شد: طی سالهای گذشته بارگاه های زیادی ساخته شده که باید استاندارد آن رعایت شود.
در ادامه نماینده مردم تاکستان در مجلس با اشاره به قابلیت و ظرفیتهای شهرستان تاکستان در تولید انگور و کشمش خواستار حل مشکل تاکداران این شهرستان شد.
امیر طاهرخانی اضافه کرد: طرحهای اجرایی در بخش پوشش انهار و آبیاری تحت فشار طرحهای خوبی است که با اجرای آنها راندمان آب در باغات انگور این شهرستان بالا رفته و صرفهجویی آب نیز افزایش یافته است.
وی همچنین خواستار توجه به صنایع بستهبندی و فرآوری کشمش شد.
در ادامه فرماندار تاکستان با اشاره به جایگاه استان قزوین در تولید انگور و همچنین اشتغال اکثر جمعیت شهر تاکستان به شغل تاکداری، بر توجه بیشتر بر مصرف داخلی و تازه خوری این محصول تاکید کرد.
علی صادقی افزود: باغداران این شهرستان انتظار دارند تا دولت مشکل آنها را در خرید محصول و جبران خسارت رفع کند.
در این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز گفت: باید به گونهای رفتار کرد که به تاکداری به عنوان یک حرفه مقدس و کارآمد توجه شود.
محمدرضا صفری اضافه کرد: با اجرای طرحهای تحقیقاتی و استفاده از رقمهای مناسب باید زیرساختهای تولید انگور و همچنین اقتصاد بازار را اصلاح کرد.
وی در خصوص سرمایه گذاری بیشتر در بخش صنایع تبدیلی کشمش تاکید کرد.
در پایان این جلسه چند تن از باغداران و صادرکنندگان مشکلات خود را بیان کردند.
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