بیانات رهبری آرامش بخش بود/ لزوم پرهیز مسئولان از مسائل اختلافی

سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درخصوص بیانات روز گذشته رهبر مقام معظم رهبری در نماز عید فطر مبنی بر اینکه نام بردن اشخاص در دادگاه ها حجیت شرعی ندارد، اظهار داشت: بیانات ایشان شدیدا برای جامعه آرامش بخش بود به گونه ای موجبات سکینه قلوب مردم ایران را فراهم آورد.

وی انعکاس فرمایشات رهبر معظم انقلاب را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: اکنون مسائل مربوط به انتخابات پایان یافته و قانون جرم ها را پیگیری می کند لذا مهم ترین موضوع وحدت مردم است که باید در راستای اهداف کلان نظام باشد.

سجادی با تاکید بر اینکه فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای قاطبه مردم یک فصل الخطاب محسوب می شود ، تصریح کرد: اکنون زمان کار و ابتکار است و دغدغه مردم ما پرداختن به اینگونه مسائل نیست .

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین افزود: از بیانات ایشان اینگونه بر می آید که قوای سه گانه و همه مسئولان باید در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت است نباید به سمت مسائل اختلافی و فرعی گام بردارند و همه باید تلاش کنند تا عقب ماندگی ها جبران شود.

وی در ادامه با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اجرای اصلاح الگوی مصرف، خاطرنشان کرد: به دلیل دغدغه هایی که ایجاد شد سازمانها و نهادهای کشور کمتر به این سو گام برداشتند و همه این مسائل سبب شد تا موضوع اصلاح الگوی مصرف کم تحرک باشد.

سجادی همچنین تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با بیانات خود نکاتی را مطرح می کنند که شاید از دید بسیاری پنهان باشد اما ایشان به طور حتم به افق دورتری می نگرند و مصالح عالی کشور را مد نظر دارند لذا قلوب مسئولانی که در درون نظام هستند باید به یکدیگر نزدیک تر شود و فرمایشات ایشان سرلوحه امور قرار بگیرد.