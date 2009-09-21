ورزا چمر؛ فصل سرمستی گوزنها

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ورزا به معنی گاو نر و چمر به معنای صدا و آوای فراخوان این حیوان به کار رفته و گاو بانگی اصطلاح خاص کارشناسان محیط زیست و حیات وحش است.

در این فصل گوزنهای نر و ماده با صدای بلند در جنگل فریاد می‌زنند و با این صدا یکدیگر را می‌ جویند و این فصل یعنی اول شهریورماه تا پایان مهر ماه فصل دیدن گوزن‌های شمال ایران در میان انبوه درختان جنگلی است و بومیان مناطق ارتفاعات به آن ‌فصل مستی گوزن‌ نیز می ‌گویند.

این درحالیست که یکی از راه هایی که شکارچیان غیر‌مجاز در گذشته از آن برای فریب گوزنها و شناسایی مکان آنها استفاده می‌کردند، استفاده از لوله شیشه‌ ای چراغ نفتی و دمیدن در آن است.

با استفاده از این وسایل، صدایی شبیه به آوای گوزن نر یا ماده از آن خارج می ‌شود و گوزنهای ماده و نر با شنیدن این آوای آشنا و معروف به گاو بانکی به سوی صدا شتاب می ‌کنند و مورد هدف گلوله شکارچیان غیر‌مجاز قرار می ‌گرفتند.

برای جلوگیری از شکال غیرمجاز گوزن و مرال اکنون شمار زیادی چادرهای گاوبانگی در جنگلهای شمال از جمله مناطق حفاظت شده گلستان دائر شده است.

کارشناس مسئول اداه کل حفاظت محیط زیست گلستان در این زمینه به خبرنگاران گفت: 18 چادر گاوبانگی ثابت و 10 چادر سیار در سطح مناطق جنگلی این اداره کل دایر شده است.

حسینعلی ملک افزود: این اداره کل به منظور جلوگیری از دسترسی شکارچیان به این گونه ارزشمند در فصل گاوبانگی، با کاربرد اصول حفاظتی و بررسی راه های ورودی به مناطق و برقراری گشتهای سیار و ایجاد چادرهای گاوبانگی همراه با سکونت دائمی و شبانه روزی ماموران در این چادرها، امکان حفظ و حراست از این گونه را در استان فراهم می آورد.

وی اظهار داشت: در این ایام، شکارچیان نیز با استفاده از وسایل خاصی، صدای گوزن را تقلید می کنند و گوزنهای نر را به راحتی به طرف خود می کشند و آنها را شکار می کنند.

وی خاطرنشان کرد: این اداره کل، هر ساله با برپایی چادرهای گاوبانگی در نقاط مختلف زیستگاهی این گونه حمایت شده، اقدام به حفاظت از نسل آن و همچنین سرشماری بزرگترین حیوان حمایت شده و ارزشمند می کند.

به گفته ملک، جنگلهای استان گلستان زیستگاه گونه های مختلف جانوری است که مرال به عنوان یک گونه بومی و منحصر به فرد از پستانداران حمایت شده ایست که در جنگلهای خزری زیست می کند.

کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان بیان داشت: این گونه ارزشمند در فصل جفت گیری که از اواسط شهریورماه آغاز و تا اواسط مهرماه ادامه دارد، رفتارهای خاصی از خود بروز داده و با نعره هایی که سر می دهد مبادرت به ایجاد قلمرو برای خود می کند که به آن گاوبانگ می گویند.

وی یادآور شد: این گونه ماده ها را در قلمرو خود گردهم آورده و به شدت از قلمرو در برابر نرهای دیگر حراست می کند و اگر گوزن نر دیگری وارد آن محوطه شود، صدایی می کند که بلافاصله گوزن صاحب قلمرو، خود را به او می رساند تا او را از منطقه خارج کند.

گوزن نر در فصل بهار با خوردن نوعی خاص از علوفه صحرایی شاخهای بلند و متعدد خود را بر زمین می‌ریزد و پس از مدتی شاخهای جدید به صورت غضروفی و با یک شاخ اضافه‌تر از سال گذشته در محل رویش پدیدار می‌شود و سپس از طریق مالش بر ساقه درختان این شاخها سخت و محکم می‌شوند.

وجود تنوع زیستی گیاهی و جانوری فراوان در گلستان، این استان را جزو استانهای منحصر به فرد در زمینه طبیعتگردی و جذب گردشگری و همچنین مورد توجه محققان و گردشگران داخلی و خارجی معرفی کرده که این امر عزم جدی مردم استان را در حفاظت از این میراث گرانبهای طبیعی طلب می کند.