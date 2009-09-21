در انتصاب مدیران استان اولویت با نیروهای بومی است

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تغییر مدیران اولویت با نیروهای بومی خواهد بود در صورتی که فرد مستعدی که قادر به مدیریت باشد، پیدا نشد از مدیران غیربومی استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه همواره از مدیران بومی استان حمایت و دفاع کرده است، اظهار داشت: استان بوشهر از نیروهای جوان و مستعدی برخوردار است که ثابت کرده اند قادر به مدیریت در بخش های مختلف هستند.

ابوطالب شفقت استاندار بوشهر چندی پیش اعلام کرده بود بعد از ماه مبارک رمضان بخش عظمی از مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی استان تغییر خواهند کرد.