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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۳۱

امام جمعه بوشهر:

در انتصاب مدیران استان اولویت با نیروهای بومی است

در انتصاب مدیران استان اولویت با نیروهای بومی است

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در خصوص اظهارات استاندار بوشهر در مورد تغییر گسترده در مدیران بعد از ماه مبارک رمضان گفت: در تغییر مدیران کل نهادهای دولتی استان نظارت کامل خواهم داشت.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تغییر مدیران اولویت با نیروهای بومی خواهد بود در صورتی که فرد مستعدی که قادر به مدیریت باشد، پیدا نشد از مدیران غیربومی استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه همواره از مدیران بومی استان حمایت و دفاع کرده است، اظهار داشت: استان بوشهر از نیروهای جوان و مستعدی برخوردار است که ثابت کرده اند قادر به مدیریت در بخش های مختلف هستند.

ابوطالب شفقت استاندار بوشهر چندی پیش اعلام کرده بود بعد از ماه مبارک رمضان بخش عظمی از مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی استان تغییر خواهند کرد.

کد مطلب 950303

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