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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۵۸

نیروی دریایی اعلام کرد؛

حمله ناکام دزدان دریایی به سه کشتی ایرانی در خلیج عدن

حمله ناکام دزدان دریایی به سه کشتی ایرانی در خلیج عدن

با هوشیاری و اقدام به موقع ناوگروه مستقر ارتش جمهوری اسلامی ایران در خلیج عدن از حمله دزدان دریایی به سه کشتی تجاری کشورمان جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی، یگان اعزامی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از اطلاع از نزدیک شدن شماری قایق ناشناس به سه کشتی ایرانی ( ایران ابوذر، ایران فارس و ایران بم)  یک بالگرد را به منطقه اعزام نمود.

درادامه این خبر آمده است: پس از تماس ناوگروه ایرانی با قایقهای ناشناس و توجه نکردن به اخطارها، ناوگروه اعزامی وارد عمل شد و با تیراندازی دزدان دریایی را متواری و از منطقه دور نمودند.

شایان ذکر است گروه عملیات ویژه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی شامل ناو خارک و ناوشکن جنگی سبلان هم اکنون در خلیج عدن حضور دارند.

کد مطلب 950309

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