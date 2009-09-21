افزایش چهار برابری تعداد بیمه شدگان اجتماعی مناطق روستایی و عشایری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس نادعلی الفت پور در تشریح برنامه های آتی این وزارتخانه گفت: در راستای گسترش خدمات بیمه ای و به منظور افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی با رویکرد توجه خاص به افراد آسیب پذیر و جمعیت روستایی و عشایری از سال 1384 تا سال 1387 تعداد بیمه شدگان اجتماعی مناطق روستایی و عشایری به چهار برابر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تعداد خانوارهای تحت پوشش بیمه اجتماعی در سال 84 حدود 173 هزار و 166 خانوار بوده که در سال 87 به 711 هزار خانوار رسیده است.

الفت پور افزود: آمار کل بیمه شدگان تامین اجتماعی سازمانهای تحت پوشش وزارت رفاه در حال حاضر بالغ بر9 میلیون و 860 هزار خانوار است که تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برابر این برنامه باید به 10 میلیون خانوار رشد پیدا کند.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: با برنامه ریزی این وزارتخانه اکنون 15 گروه جدید در صف پوشش بیمه اجتماعی مجموعه تابعه قرار دارد که می توان به گروه زنان سرپرست خانوار، زنان خانه دار، خادمین مساجد، رانندگان و نظایر آن اشاره کرد.

الفت پور اضافه کرد: در نظرداریم برای پیشبرد برنامه های وزارتخانه تا پایان برنامه چهارم توسعه تعداد 140 هزار خانوار باقی مانده را نیز در 6 ماهه دوم سال جاری به جمعیت بیمه شدگان ملحق کنیم.