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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

رئیس جمعیت هلال احمر عراق به ایران می آید

رئیس جمعیت هلال احمر عراق امروز دوشنبه 30 شهریور در صدر هیئتی به کشورمان سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یاسین المعموری در مدت حضور یک هفته ای در ایران با رئیس و دبیرکل جمعیت هلال احمر کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

همچنین در طی این دیدارها روسای جمعیت های هلال احمر ایران و عراق یاداشت تفاهمی را به امضا خواهند رساند.

رئیس جمعیت هلال احمر عراق در این سفر از سازمانها و بخشهای مختلف جمعیت هلال احمر کشورمان نیز بازدید می کند.

سفر ئیس جمعیت هلال احمر عراق به کشورمان در پاسخ به سفر دکتر مسعود خاتمی رئیس جمعیت هلال احمر ایران به آن کشور است که در هفته آخر مرداد امسال انجام شد.

کد مطلب 950317

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