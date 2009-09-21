25 درصد از بیماران لیست انتظار پیوند اعضا جان خود را از دست می دهند

محمد ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در حالیکه سالیانه شاهد تعداد زیاد بیماران مرگ مغزی در کشور هستم اما تنها 5 درصد از این موارد به پیوند اعضا ختم می شوند و این درحالی است که این آمار در برخی کشورهای همچون اسپانیا تا 60 درصد است.

وی تصریح کرد: علت افزایش موارد مرگ مغزی در کشور مرگ و میز سالانه بیش از 30 هزار نفر بر اثر تصادف در ایران است که اولین عامل مرگ و میر در کشور محسوب می شود و متاسفانه با وجود تعداد زیاد مرگ مغزی در کشور سالانه 25 درصد بیماران لیست انتظار پیوند جان خود را از دست می دهند.

وی افزود: نکته قابل تامل در این خصوص جایگاه کشور عربستان در شاخص پیوند اعضاء است که 4.5 در یک میلیون نفر است و درحالیکه در ایران این آمار 2.9 در یک میلیون نفر است.

وی اضافه کرد: امروز در کشور 5 هزار بیمار نارسایی کبد وجود دارد که هزار نفر از این افراد در لیست انتظار پیوند قراردارند و حدود 500 تا هزار بیمار نیز در لیست پیوند قلب و ریه به سر می برند و این درحالی است که به دلیل پائین بودن فرهنگ پیوند اعضاء در بین خانواده های ایرانی این افراد برای دریافت عضو با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

دکتر ستاری عنوان کرد: علت اصلی و مانع مهم در جلوگیری از پیوند، عدم رضایت خانواده بیمار مرگ مغزی است درحالیکه اگر 20 درصد از این بیماران مورد عمل پیوند قرار می گرفتند مسئله تامین عضو در کشور برطرف می شود اما در کشور سالیانه تنها بین 200 تا 300 مورد عمل پیوند انجام می شود.

وی افزود: خانواده ها در زمینه مرگ مغزی آگاهی ندارند و امیدوار به بازگشت بیمار خود هستند درحالیکه مرگ مغزی کمای غیرقابل برگشت است.

وی عقاید قومی و مذهبی و کمبود مراکز پیوند اعضاء را نیز از دیگر موانع پیوند عضو در کشور دانست.