طرح فقرزدایی اجتماع محور در محلات آسیب خیز زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید حاجی علی لو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح فقرزدایی با رویکرد اجتماع محور برای گروه های هدفی چون خانواده های نیازمند و محروم در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در راستای اجرای پروژه مشارکتی و استفاده از توانائیها و منابع اجتماعی جهت حل مشکلات اجتماعی و به منظور ارتقای کیفی سطح زندگی و ایجاد رفاه اجتماعی مردم با کمک ارگانها، نهادها و سازمانها و اجتماعات محلی توسط سازمان بهزیستی استان زنجان اجرا می شود.

وی هدف کلی این طرح را تحقق توسعه انسانی پایدار و عدالت اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: از طریق دسترسی برابر به فرصتها و امکانات آموزشی، ظرفیت سازی و توانمندسازی مناسب جوامع محلی توسط دفتر امور زنان و خانواده بهزیستی استان زنجان اجرا می شود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان افزود: این طرح با رویکرد تحکیم بنیان خانواده از طریق حمایتهای مادی و معنوی خانواده های سه دهک پائین جامعه قابل اجراست.

حاجی علی لو گفت: کارشناسان کلینیک مددکاری و کارشناسان اجرایی طرح در خصوص نحوه اجرا، اعتمادسازی، چگونگی انتخاب نمایندگان محله، جذب مشارکت، اهداف طرح و زمان و مراحل اجرا، شناسائی و انتخاب محلات، جلب و جذب اعتماد مردم محله نیازسنجی و اولویت بندی، اطلاع رسانی و آگاه سازی، روند اجرای طرح، سازمان یابی و نحوه تشکیل مرکز توسعه محله که مبتنی بر مالکیت و مدیریت مردم است، فعالیت می کنند.

حمید حاجی علی لو با اشاره به تعیین مکان ثابت جهت مرکز توسعه محله گفت: در جهت اجرای طرح و چگونگی انتقال آموزشها و مهارتهای لازم به افراد محله و کلیه آموزشهای لازم جهت بررسی های محلی طرح فقرزدائی توسط مؤسسه توانمندسازی فرهیخته به هیئت اجرائی این طرح در محلات آموزش داده شده است و مکان ثابتی برای اجرا باید در نظر گرفته شود .

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان ادامه داد: خصوصیات محله های که برای طرح انتخاب می شوند عبارتند از آسیب پذیر بودن منطقه، وجود سابقه کار مشارکتی در محله، پایین بودن سطح درآمد خانواده و داشتن جمعیت بین ۵ تا ۱۵ هزار نفر.

حاجی علی لو افزود: گروههای اجتماعی محلات با فعالیتهای چون زیباسازی محله ها، مسطح کردن کوچه ها، پاکسازی آسفالت محله ها و حل مشکلات رفت و آمد به هم محله های خود کمک خواهند کرد همچنین در زمینه بهداشت و سلامت خانواده ها، نظافت محله ها، نصب باکس زباله، استقرار تیم پزشکی و حمایت از بیماران خاصی فعالیت خواهند داشت.

حاجی علی لو با اشاره به طرحهای اشتغالزایی گفت: این گروه ها خواهند توانست با ایجاد گروههای همیار و تشکیل تعاونی ها، توسعه گردشگری، راه اندازی تیم های ورزشی، ایجاد باشگاه، احداث پارک، احداث کتابخانه، ایجاد سایر فضاهای آموزشی، فرهنگی، اقدامات مشارکتی فراوانی در جهت بهبود وضعیت محلات آسیب پذیر انجام دهند.