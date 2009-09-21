25 هزار نفر در طرح رمضانیه در استان یزد شرکت کردند

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این افراد از اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان یزد هستند که در بیش از 150 کانون مجری طرح رمضانیه شرکت کردند.

وی با اشاره به برنامه ‌های برگزار شده در طول ماه مبارک رمضان در این کانونها افزود: این برنامه ‌ها شامل تجلیل از خادمان قرآن، برگزاری محافل قرآنی، جلسات تفسیر، مسابقات قرآنی، مسابقات فرهنگی، برگزاری یادواره شهدا و... است که در طول این ایام مبارک به اجرا درآمد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در طول ماه مبارک رمضان با حضور در تمامی شهرستانهای استان یزد، مشکلات کانونهای مساجد شهرستانها از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

مسئول کانون مساجد استان یزد بیان داشت: طی پنج ماه گذشته از تمامی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستانهای استان یزد نیز بازدید انجام شده است.

حکیمیان هدف از این بازدیدها را بررسی مشکلات و ارائه نقطه نظرات مسئولان کانونها و طرح مسائل آنها اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 150 کانون فرهنگی و هنری در سطح مساجد استان یزد فعالیت می ‌کنند و در صدد هستیم تا پایان سال جاری تعداد کانونهای استان را به 250 باب برسانیم.

مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد اظهار داشت: همچنین در امور مساجد طی تفاهمنامه ستاد عالی کانون مساجد با اداره کل ارشاد اسلامی یزد، تا پایان سال 1400 تمامی مساجد استان دارای کانون فرهنگی و هنری خواهند شد.

وی همچنین یادآور شد: در ایام ماه مبارک رمضان چند باب کانون فرهنگی نیز در مساجد مرکز استان و چند شهرستان استان یزد راه‌ اندازی شد.