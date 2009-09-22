به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه صفایی اظهار داشت: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دولت نهم و دهم به شدت پیگیر این طرح بوده و یکی از سئوالهای اصلی از وزرای پیشنهادی وزارت علوم برنامه های آنها برای اجرای این طرح بوده است.

وی با بیان اینکه امام راحل (ره) دانشگاهها را "کارخانه آدم سازی" عنوان کردند گفت: این مسئله با شعار دادن حل نمی شود بلکه اعضای هیئت علمی در دانشگاهها و محتوای کتب درسی باید مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود آیا بر اساس متون اسلامی و همزمان با طرح اسلامی شدن پیش می رویم یا خیر؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر باید دغدغه جامعه دانشگاهی باورپذیری طرح اسلامی کردن دانشگاهها باشد. در این راستا امیدوارم با برنامه ریزی شورای عالی انقلاب، بازسازی و تحولات اساسی در سرفصل های کتب درسی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه محتوای کتب دانشگاهها با نیاز جامعه ما منطبق نیست گفت: در حال حاضر هر استادی با توجه به سلیقه خود، محتوا و سرفصل دروس را تغییر می دهد و هیچگونه نظارتی هم بر روی این مسئله انجام نمی شود. امیدوارم وزیر جدید علوم به شعارهای خود در این زمینه عمل کند.

صفایی درباره طرح اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: این کمیسیون دو بار از دکتر جاسبی دعوت کرد تا در این باره به گفتگو بنشینیم که متاسفانه هنوز تغییری مشاهده نشده است. البته این مسئله بیشتر به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی یکی از بحثهای مطرح شده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را ادغام وزارت علوم با آموزش و پرورش دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر هدف از این طرح را کاهش هزینه عنوان کرده اند که باید توجه داشت همیشه تاکید ما بر کیفیت گرایی بوده است.

نائب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری تحول بنیادین در آموزش و پرورش را خواستار شده اند اظهار داشت: هدف از این ادغام اگر برای کاهش هزینه ها باشد مطلوب نیست و با این مسئله به شدت مخالفم.

وی تاکید کرد: در رسالت کاری آموزش وپرورش و آموزش عالی نباید هزینه را پیش کشید زیرا این مسئله سرمایه گذاری است که در آینده ای نه چندان دور به جامعه باز می گردد. آموزش و پرورش و وزارت علوم آنقدر گسترده است که با کاهش هزینه ها نمی توان موفقیت لازم را به دست آورد و اجرایی کردن این طرح فقط ما را از اهدافمان دور می کند.

صفایی سیاست گذاری و تعاملات این دو وزارتخانه را ضروری دانست و اظهار داشت: خروجی آموزش و پرورش ورودی آموزش عالی است و من تصور می کنم با کوچک سازی این دو نهاد و توجه ویژه به مقاصد متعالی این دو وزارتخانه به اهداف خود برسیم.